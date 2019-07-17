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台中北區北屯區立委選舉 劉國隆：民進黨快辦民調提名

2019-07-17 12:16聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市北區、北屯區是民進黨的立委選舉艱困選區，本屆參選落選的前市議員劉國隆上午呼籲民進黨儘快以民調決定提名人選，同時還要現任市議員不要當「落跑議員」、「基層不樂見林佳龍再派子弟兵參選」他的呼籲表明企圖捲土重來的想法。

劉國隆同時以數據指出，2016年他雖選步較晚，但僅輸給國民黨盧秀燕2萬4千多票，但2012年謝明源大輸盧近4萬票；去年林佳龍的市長選舉輸了4萬6千多票，林的子弟兵王義川參加補選，和沈智慧的票數差距更達兩成，而他是近8年來在此區輸的最少的民進黨候選人。

法醫高大成、淡溝里長蔡雅芳和仁美里長朱清華上午和劉共同舉辦記者會，高大成也以得票數表示，劉國隆出來比較有希望，「要贏就是他！」要做民調也不要緊。

市議員謝明源上午說，他也希望黨中央儘快辦民調，如果民調他最高，他願意勇於承擔，但他不是落跑議員。

他說，本屆立委選舉是大家讓給劉國隆選，民進黨的票都給他，否則以他台聯的票有那麼多嗎？謝明源說，如果民調是劉國隆出線，他一定支持，但如果是他勝出，也希望劉能支持，但或許黨中央有空降人選也不一定，劉國隆此時「不要講（落跑議員）這些比較好」。

台中市北區、北屯區是民進黨的立委選舉艱困選區，本屆參選落選的前市議員劉國隆（中）...
台中市北區、北屯區是民進黨的立委選舉艱困選區，本屆參選落選的前市議員劉國隆（中）上午呼籲民進黨儘快以民調決定提名人選。記者黃寅／攝影
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台中市北區、北屯區是民進黨的立委選舉艱困選區，本屆參選落選的前市議員劉國隆（右）...
台中市北區、北屯區是民進黨的立委選舉艱困選區，本屆參選落選的前市議員劉國隆（右）上午呼籲民進黨儘快以民調決定提名人選。記者黃寅／攝影
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