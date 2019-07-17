憂颱風侵台 侯友宜出訪北歐明早返台坐鎮

2019-07-17 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



輕度颱風丹娜絲持續接近台灣，新北市長侯友宜上周出訪北歐，昨決定返台坐鎮預計明早抵達台灣，侯友宜今上午與新北災害應變中心視訊時，身穿應變中心的紅色背心，讓所有人感到驚訝，市長竟帶著背心出國，侯友宜說，他實在還很不放心。

侯友宜接受媒體跨海視訊時指出，其實他心裡有數，但他還是出訪是因為資料顯示，7月23日前颱風侵台可能性很低，雖有比較放心，但還是不放心，因此跟各局處長都把背心帶著出國，一有狀況就可以作戰。

侯說，低熱帶氣壓慢慢形成的時候就在注意，也跟所有同仁說，只要颱風一轉向他就一定會回來，因為從北歐搭飛機返台要花比較長時間，所以3天前就把所有狀況掌握精準，消防局資料一傳給他，就立刻回來，沒有猶豫的空間。

至於連趕返台，荷蘭時間凌晨4點進行會議是否辛苦，侯友宜表示，只要做好心理準備，其實這也都沒什麼，這是應該要做的、也是一種責任，不管颱風的海上、陸地警報有沒有發布，只要有可能侵台他就會回來。