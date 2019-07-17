找不到蔡總統升等論文？陳學聖：請教育部要求兩校提供

2019-07-17 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



日前民進黨總統初選時，有名嘴質疑蔡英文總統的倫敦政經學院的博士論文造假；蔡英文七月十日在臉書發布一段參訪狄卡科技股份有限公司（Dcard）的影片，首度「開箱」LSE畢業證書，蔡還幽默表示「是有鋼印的」；立委陳學聖今天在臉書表示，近來盛傳找不到總統蔡英文過去於政大及東吳任教期間升等應提之論文及專書，有許多流言蜚語，他行文教育部，要求政大、東吳提供蔡升等論文及專書釐清。

陳學聖說，近期網路與民間盛傳：因為找不到總統蔡英文過去於國立政治大學及東吳大學任教期間升等應提之論文及專書，所以有許多流言蜚語，指說蔡總統當年未經正當程序升等教職。不少學者專家也為了查證此事而透過各種管道查詢，但都沒能夠蒐尋到蔡總統當年升等時必須呈交且符合資格的論文或專書。