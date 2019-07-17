親綠智庫民調 蔡英文在各對戰組合都勝韓國瑜

2019-07-17 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選，將代表國民黨挑戰蔡英文總統連任。親綠智庫兩岸政策協會今天發布最新民調，2020年總統選舉支持度，在蔡英文對決韓國瑜的情況下，蔡英文獲得45.9％支持，韓國瑜39％，蔡贏韓6.9％，不過未表態選民占了15.1％。

若是蔡英文、韓國瑜、台北市長柯文哲三人對戰，民調結果顯示，蔡英文獲得36.3％位居第一，韓國瑜33.7％居次，柯文哲22.3％墊底，未表態則有7.7％。

兩岸政策協會公布「近期兩岸議題與2020總統大選投票意向」，也針對蔡英文、韓國瑜、柯文哲及在國民黨初選失利的鴻海創辦人郭台銘對戰組合做民調。結果顯示，蔡英文獲得33.1％，韓國瑜29.9％，柯文哲14％，郭台銘獲得16.9％，未表態6.1％。

民調另針對蔡英文、韓國瑜及「郭柯配／柯郭配」支持度調查，結果顯示，蔡英文獲得33.5％，韓國瑜32.4％，郭柯配若柯郭配26.3％，未表態7.8％。