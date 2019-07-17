韓國瑜不親自回國政議題 吳育昇：市政國政不能切割

2019-07-17 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜定調「市政即是選舉」，國政議題未來將以書面答覆。由於韓的國政顧問團仍未成形，目前所有議題都是由高市府新聞處處理，光是國政問題就忙到焦頭爛額；不過曾任前總統馬英九發言人的前立委吳育昇提醒，市政、國政不可能切割，建議韓以市政為主、國政為輔，可點到為止就好，這樣才能展現總統候選人的格局。

韓國瑜在總統初選勝出後，為了不要模糊市政焦點，希望大家能把焦點放在他的市政表現上，所以在市府上班期間，他決定不親自回答國政議題，但會盡快以書面答覆，等市長以外的假日行程或是總統候選人行程再親自回覆。

雖然韓國瑜未來將籌組國政顧問團，但尚未成形，目前大部分的議題都是由高市府新聞局處理，造成新聞局光是處理國政問題的回應就忙到焦頭爛額，大家也不關注市政議題。所以韓國瑜希望能改變現狀，讓市政、國政議題分開。

不過，在前總統馬英九擔任台北市長時期的新聞處長兼發言人、前立委吳育昇表示，馬英九當時並沒有逃避回應國政問題，因為既然成為總統候選人，國政、市政問題是不可能切割的。所以他建議韓國瑜，以市政為主、國政為輔，回答國政議題可以點到為止，但不能都不回應，這樣才能展現總統候選人的格局。

過去曾任新北市長朱立倫幕僚的議員葉元之則表示，朱立倫當年在成為總統候選人後即請假，當時時間也更緊迫，情況跟韓不同，但朱立倫確實在市長行程的原則上，極少回答國政議題，大都以市政為主。