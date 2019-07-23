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為什麼公部門海報都很「中華民國美學」？聆聽基層公務員的血淚告白

2019-07-23 09:50未來城市@天下 文・李夏苹

一直在關注著的藝術節團隊，最近舉辦了「公部門風格海報設計大賽」。（編按：原文寫於2018年8月）

看似煞有其事的徵件與評審作業（甚至請到設計界我只敢遠觀不敢褻玩（?），參加今年金馬獎頒獎典禮後更加霸氣外露的設計師來擔任評審），入選作品公布後被轉發的次數，轉發討論的人數和討論時的興奮語氣，在在讓這個活動在我的臉書同溫層喧騰一時。

這些戲謔反諷彷彿一根刺，讓身在公部門的我被刺得百味雜陳。最高獎金8000元，這諷刺意味明顯的獎項背後，正是台灣美學教育與公部門美感教育訓練的極度缺乏，以及公部門對設計這門專業輕視的具體事實。

公部門什麼教育訓練都有，就是沒美學課

進到公部門基層體系的這11年來，參加過無數由市府或公所舉辦的各種教育訓練。依法行政、公務倫理、廉政法制、環境教育，以至於每年都會一再重修、但我永遠搞不清楚確切內容是什麼的CEDAW法規；地方的人事單位會就近開設的，乃至同事們填問卷都會給高分的養生保健、投資理財、命理課程等基礎課程。

我們缺乏和業界整合接軌的專業訓練，難怪公部門給人總是與世界脫離，落後科技一大截的刻板印象。

這幾年參加過最優質的課程，是去年桃園市政府人事處辦的「內部講師培訓課程」，但培訓完好像也沒有打算繼續使用我們這些內部講師的資源；更別提那些花錢用Flash動畫做的，介面難用得要死的線上課程。

每年公務人員規定必須修滿40小時的必修學習時數，可是我從來沒有看過一堂課教我們「如何設計耐看的海報」及「如何選用符合業界美學標準的海報主視覺」。

【繼續閱讀】：設計走進首長辦公室｜減法美學，展現後山在地美

活動漏編設計費，只能用免費軟體和圖庫

話說回來，長官又很愛辦要依靠宣傳吸引人潮的活動，這下矛盾了: 在我所屬的公所，經費編列往往忽略了「設計費」這一項支出，僅以「印製費用」草草帶過。在通常極為有限的印製費裡，硬是要人家包含排版和美編，「公部門海報設計風格」於焉產生。

這些張貼在里辦公處、集會所的海報，多半是出自附近印刷廠小美編的電腦，來自免費圖庫、小美編的電繪或抓圖。

經費更拮据的單位，為了辦活動，也只能硬著頭皮使用提供免費下載的美編軟體「非常好色」，套用裡面各種配色怪異，有時去背根本不完全、有時拉大後呈現明顯鋸齒狀的免費向量圖檔，去排列呈現活動想強調宣傳的重點 (會用「非常好色」可能還屬於稍微有排版概念的公務員，我這還沒提到用Word「文字藝術師」排版的慘況)。

就拿我前陣子辦得快瘋掉的那個活動來說，以參加的人數和規模，活動有個主視覺是應該的吧？至少在現場時，需要有個圖檔說明一下這是什麼活動吧？（我可不想使用千篇一律的紅布條）既然是個活動，有相應的DM和邀請卡也是必要的；為了撐起加起來要破千人的活動，找人設計活動的文宣並編列合理的設計費，不是天經地義的事嗎？

但很遺憾，因為我自己一開始也沒有「設計費用合理化」這樣的觀念，在接手這個活動案時，只考量到拮据的經費要塞進兩個不大不小的活動。硬體設備需要編列多少才夠？我們部門一直以來從來沒編過設計費，因此這個活動按照慣例，還是以少少的「文宣品印製費」概括了所有美編、改稿及印刷的費用。

最後，由於活動經費在細部討論後，發現比原先編列的更為拮据，只能再度刪減文宣印製的量--問題終於浮上檯面了：誰會幫只有極少量印製的文宣品免費排版呢？

在求助無門的情況下，我只好搬出多年前學過的修圖軟體，以如臨大敵的態度，一邊質疑自己的美學程度，一邊完成了幾種文宣品的設計。

【繼續閱讀】：李維斌專欄｜智商157的柯P智囊，資訊局如何讓臺北市變身智慧城市？

呈報的計畫無法更改經費，公務員只好自己設計

雖然，最終這些已完成的案子一樣沒有設計費的支出（已經報上級單位的計畫，被規定不能隨意更改經費），儘管我無法使用單位的電腦從事設計工作（因為公務電腦真的就只有Word和「非常好色」可以、排版和美編），都要利用晚上、清晨或是假日趕稿，不能支加班費也不能換成補休，至少我不用擔負壓榨設計從業人員的心理壓力，能夠以「小丁做事小丁當」的態度，誠懇地面對自己編列經費時沒有審慎考量的後果。

「思考表象背後的真實及其引發的關聯」是我今年的課題之一。去年出了書，從原本只關注在自己的小宇宙，到開始關心書市現況、圖書統一定價制和獨立書店的存在種種議題，我也很關心台灣的腦力工作者，與他們面臨的共同處境。

在這低薪、過勞，充滿各種相互剝削卻可能並不自知的島上，諸如身為地方首長，卻在大庭廣眾說出「文化是大家的，應該要免費」，輕易問設計師朋友「可不可以免費幫我畫一個簡單的Logo」之類令人哭笑不得的言論，一再澆熄和侵侮不管是設計、文字、音樂、舞蹈、戲劇從業人員的熱情與專業。

我一直在想，能不能從自己開始，打破這個被免費、折扣病毒感染，脆弱不堪的產業結構和就業實況？

設計等看似無形的費用，必須合理化

身為公部門的一份子，我能想到改變現況的方式，就是在編列經費時，編足設計費等看似無形的費用，落實腦力工作者「費用合理化」的觀念。我也在思考著，一個人的力量一定是不夠的，能夠怎麼集結大家的力量突破這個現狀呢？

一、公部門方面：

(一）在提送計畫或產生標案時，都應落實「費用合理化」，應該仔細思考所有可能發生的費用，而非期待有人能吸收它。

(二）將美學教育訓練列入公務人員學習體系，提升美學欣賞的眼光，避免製作或選出「公部門風格海報設計大賽」入選的作品。

(三）盡量洗腦你的長官，「文化是大家的，但所有文化的產出都是智慧的成果，不應該免費」。　

二、腦力從業人員方面：

(一）避免低價搶標，不要抱著「這一次免費或低價幫你做」以換取服務機會的心態，你的每一次低價搶標，都是在剝削整個勞動市場。

(二）如何提高設計報價？可以參考這篇由設計師林慧秋所寫的文章〈關於設計報價的一些心得，以及我如何在一年中，成功提高了自己的報價與年收〉

應該還有很多做法可以補充，但我目前腦袋空空，旁邊有個5歲小孩不斷要推銷他在紙上畫出的恐龍給我。拋出這篇議題，其實希望大家可以幫忙集思廣益：到底還有哪些面向、哪些方法可以改變現況？請在底下留言給我知道，我知道論述文不是我的專長，但看得下去我寫的文章的人好像並不少，且讓我拋磚引玉吧。

（本文獲李夏苹授權轉載，原文刊於鹿就是這樣變成馬的

「全文轉載自未來城市(為什麼公部門海報都很「中華民國美學」？聆聽基層公務員的血淚告白)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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