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鄭文燦可當副總統？ 陳建仁豎拇指比「讚」回應

2019-07-17 10:32聯合報 記者曾增勳╱即時報導

亞洲台灣商會聯合總會今天上午在桃園市桃禧航空城飯店舉行第26屆年會及第三次理監事聯席會議，陳建仁副總統出席參與致詞，他離開前，媒體訪問鄭市長當副總統可以嗎？陳建仁沒有出聲，但他很高興豎起拇指比「讚」，做為回應。

亞洲台灣商會聯合總會這次在桃園市舉行第26屆年會及第三次理監監事會議，由桃園市府接洽亞洲台商聯合總會舉辦，由總會長邱文潛主持，陳建仁及桃園市長鄭文燦應邀參加，兩人肯定亞洲商會對台灣經濟發展的貢獻。

媒體訪問鄭市長當副總統可以嗎?陳建仁副總統（中）沒有回應，但豎起拇指比「讚」回應...
媒體訪問鄭市長當副總統可以嗎?陳建仁副總統（中）沒有回應，但豎起拇指比「讚」回應。記者曾增勳／攝影
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媒體訪問鄭市長當副總統可以嗎?陳建仁副總統（中）沒有回應，但豎起拇指比「讚」回應...
媒體訪問鄭市長當副總統可以嗎?陳建仁副總統（中）沒有回應，但豎起拇指比「讚」回應。記者曾增勳／攝影
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2020選舉鄭文燦陳建仁
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