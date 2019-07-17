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接中研院長？ 陳建仁：荒唐假新聞

2019-07-17 09:37聯合報 記者曾增勳╱即時報導

陳建仁副總統（中）對外傳接中研院院長說法，不高興表示假新聞。記者曾增勳/攝影
陳建仁副總統（中）對外傳接中研院院長說法，不高興表示假新聞。記者曾增勳/攝影
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亞洲台灣商會聯合總會今天上午在桃園市桃禧飯店舉行第26屆年會，針對媒體訪問是否會接中研院院長？副總統陳建仁生氣表示，「荒唐的假新聞」。

亞洲台灣商會聯合總會這次在桃園市舉行第26屆年會及第三次理監監事會議，由桃園市府接洽亞洲台商聯合總會舉辦，由總會長邱文潛主持，陳建仁及桃園市長鄭文燦應邀參加，兩人肯定亞洲商會對台灣經濟發展的貢獻。

假新聞陳建仁中研院
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