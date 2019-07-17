爆疑與前主任拉扯互毆 高潞：原住民轉型正義打回零

2019-07-17 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



時代力量立委高潞・以用昨天下午爆出疑似與辦公室主任陳士章，在樓梯間發生爭吵及肢體衝突，兩人一路從辦公室互罵拉扯到樓梯間，引起其他辦公室委員及助理圍觀。高潞今天上午舉行記者會，高潞表示，她是與隨行助理一起摔下樓梯，否認有暴力，媒體報導為不實指控。

高潞更將整起事件，指為是對她的霸凌，並讓她與夥伴為原住民轉型正義汙名化的努力打回為零，將針對報導不實、與原住民暴力連結部分提告。記者會五分鐘快閃結束。

高潞表示，她昨天因要出席既定行程外出，與隨行助理一起摔下樓梯，引發不必要的關注及謠傳。高潞提到，她已經第一時間發表聲明並說明經過，但謠言應該止於智者，不過媒體還是將意外事故變成不當謠傳，對外報導指這是暴力事件，甚至指控她與人互毆，並且拿筆戳人，高潞表示，這非暴力事件，純屬媒體不實指控，謠傳就是謠傳。