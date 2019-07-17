林佳龍：明年投票率會很高 韓流效應會被抵掉

2019-07-17 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



交通部長林佳龍今年1月15日上任至今滿半年，外界不免檢視這段期間的表現。林佳龍說，在這六個月，他瘦了四、五公斤，「真的比較操」，有做不完的事情。對於明年總統大選，要有危機感，他說，韓流效應在這次大選會被抵掉。

林佳龍今天上午在周玉蔻主持的廣播節目「周玉蔻嗆新聞」上表示，他去年選舉完競選連任失利，對自己來說是跌一跤，當然要站起來，找到自己新的戰鬥位置，轉換到交通部長，比較全國性角色，什麼業務都有關，天災地變、勞資紛爭都跑不掉，被迫站在第一線也是種歷練，經過半年，比較穩定下來。

林佳龍說，他強調人本交通，以人為本，連結共好，扭轉官僚制度，要接地氣去處理，要處理善後，也要避免後續類似狀況。

林佳龍說，行政院長蘇貞昌對交通、對自己非常授權，「他很肯定我」，像是兩次罷工，都不會讓交通部成為夾心餅乾。

周玉蔻問有沒有曾經一早接到蘇的電話？林佳龍說，很少，印象中只有屏東燈會疏運。

針對普悠瑪事故，林佳龍說，「說實在整個政府不是螺絲鬆，是掉滿地」，是系統性問題，必須去檢討，還有大體檢，公開、私底下的活動，要用同理心處理善後。

對於真相跟責任，林佳龍說，有再次重啟普悠瑪事故行政事故調查，加重懲處三任台鐵局長，也支持成立運安會，8月1日會上路，檢討跟改進會有制度性的進展。

賠償金部分，林佳龍說，除了1320萬元，也把台鐵賠償金250萬元給家屬，總共1570萬元，家屬還可以繼續打官司，目前在洽談和解，避免長期折磨，昨天與普悠瑪罹難家屬碰面會談氣氛融洽。

另外，林佳龍說也有請外傷醫學會，對傷者按照受傷程度評分，一分15萬，如果到40分，就有600萬元，從優從寬從速處理。

周玉蔻問，怎麼應對交通運輸事業的罷工，是否要明訂罷工預告期？林佳龍說航空業罷工這三年持續累積，終會爆發，大選接近甚至陸海空大串連罷工，必須去拆彈。

林佳龍說，航空業的罷工影響很大，交通部扮演的角色就是疏運，他的角色也很特別，外界期待他同時做勞資溝通，所以從華航到長榮花了很多心思，當資方態度太高會壓一下，對勞工也是，避免極端化，跟雙方面私底下互動頻繁，不過還是尊重勞動部，畢竟勞動部才是主管機關。

那預告期在下個會期會完成嗎？林佳龍說，因為社會有這個期待，會整體的檢討跟配套，建議在航空業要有，其他業別則是不一定。

至於Uber條款，林佳龍說，乘客至上，「必須留住Uber，幫忙合法化」，車和法人也合法，對計程車業者也有比較公平的環境，跟租賃車合作，經營租賃車業，讓大家有路可走，希望Uber留在台灣，全力協助納管，幫忙Uber取得營業登記證。

林佳龍說，現在每周都有1000人在考試，再來幫助租賃業者轉型，希望升級到像Uber的資訊系統。處理Uber是政治問題，必須創造多贏，交通部每周會對此事交換資訊，會在10月6日前協助Uber轉型。

周玉蔻問林佳龍跟桃園市長鄭文燦有沒有瑜亮情結？林佳龍說，沒有，跟鄭很常見面，簡訊一直在連絡，跟鄭沒有問題，至於傳言說鄭文燦會是副總統，林佳龍說要由當事人回答，蔡英文總統一定有最好的布局，基於全盤的考量，大家都是各就各位，充分發揮自己能量。

對於明年選舉，樂觀指數為和？林佳龍說，要有危機感。對於台北市長柯文哲是否參選，蔡英文總統現在氣勢不錯，柯選總統的正當性降低。

跟蔡英文總統溝通還好嗎？蔡英文總統跟蘇貞昌兩個之間還好？林佳龍說，兩個人都對自己蠻尊重的，自己不會有小媳婦感覺，大事授權，小事不會管。

對於林飛帆做民進黨副秘書長，林佳龍說是一種承擔，他也是憂心台灣未來。

林佳龍說，韓流祭出了很多關心跟擔心台灣民主挫敗的人，都會站出來，去年是因為反小英跟民進黨的人大集結，尤其公投綁大選，增加藍營一成選票，加上綠營沒有投票熱情，好像執政出現很多問題，他說明年投票率一定很高，作用跟反作用，是作用跟反作用會平衡，韓流效應應該會被抵掉。

他說，明年勝選關鍵在於投票率，他舉香港反送中為例，在國家最有危機的時候年輕人會站出來，投票率會很高，相信這些年輕人會支持蔡英文總統。