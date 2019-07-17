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毛嘉慶：「安定力量」取得政黨證明 期許成為第三大黨

2019-07-17 00:29聯合報 記者王寓中╱即時報導

安定力量副執行長毛嘉慶昨晚在臉書宣布，「安定力量」已經號式取得內政部正式核發的政黨證明書，他並宣示，安定力量絕對不是一個默默無名的小黨，而會成為台灣第三大政黨。

毛嘉慶表示，「安定力量」是一個新創的政黨，但在明年立委選戰後，絕對不是一個默默無名的小黨，而會成為台灣第三大政黨。安定力量在全台灣各地都有冀望國家安定、家庭安定的好友與支持者，從罷昌到公投，「安定力量」都在在見識到民間自覺與希望翻轉惡劣現狀的力道。

他指出，「安定力量」走在一條正確的道路上，「贏回家庭、翻轉教育」是黨的承諾，而「行公義、好憐憫，存謙卑的心，與神同行」，更是時時刻刻惕勵自己的座右銘。

毛嘉慶表示，明年大選，在大部分的立委選區，安定力量都會盡全力的提好提滿，對於各種弱勢與社會期盼，也會全力支援。找回生活的尊嚴，而不再只是在傳統政客充斥的政黨下卑微地求生存。選自己的立委，不要再有政客妄想症、不要再被傳統意識形態操弄，「安定力量」不打高空，絕對值得託付。

毛嘉慶說，安定力量接下來會去申請政治獻金帳號，一有訊息就向大家報告，歡迎成為安定之友，一起為家庭努力、為台灣奮鬥！

安定力量今年5月舉行組黨記者會，黨主席孫繼正（左三）、副執行長毛嘉慶（右二）等人...
安定力量今年5月舉行組黨記者會，黨主席孫繼正（左三）、副執行長毛嘉慶（右二）等人高呼口號，期許擠下時代力量成為國會第三大黨。聯合報資料照片 記者許正宏／攝影
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