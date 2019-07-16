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林飛帆任民進黨副秘書長 黃子哲：一箭多鵰

2019-07-16 20:30聯合報 記者鄭媁╱即時報導

國民黨文傳會副主委黃子哲。圖／聯合報系資料照片
國民黨文傳會副主委黃子哲。圖／聯合報系資料照片
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太陽花學運要角林飛帆接任民進黨副秘書長。國民黨文傳會副主委黃子哲今在臉書表示，林飛帆在民進黨總統初選力挺蔡英文，如今順利過關的小英把黨副秘書長一職，當成酬庸大禮送給林飛帆，順便還可裂解時代力量，騙騙年輕人的選票，可說是一箭多鵰。

黃子哲指出，林飛帆雖數度痛批民進黨，但始終選擇性的對權力最上位者的小英處處愛護，對她幾乎不曾口出惡言。的確是精於算計，又會審時度勢。

黃子哲舉例，當賴清德在擔任行政院長推動勞基法修法，蔡英文表達支持並說會負最後責任。但林飛帆獨獨只批賴的固執與傲慢，會把民進黨推入火坑，甚至說青年世代並非賴清德這種傳統政治人物的選票基礎，但對蔡英文團隊卻是不可或缺重要關鍵，「尊蔡貶賴」的態度，一定讓小英「揪甘心」。因此，林飛帆在4月初就選擇公開表態支持小英，還吃賴清德的豆腐，希望可以「蔡賴配」。

黃子哲酸，踩在賴清德屍體往上爬的林飛帆，押寶總算有了代價。得意非凡的以年僅31歲就搭直升機，榮任執政黨的副秘書長。終於得償宿願，真正成為蔡英文團隊不可或缺的關鍵角色。況且對於蔡英文而言，林具有青年、反中、分裂時力的工具性價值。因而即便林飛帆與時代力量的淵源以及關係較為密切，但畢竟小廟容不下大和尚，投靠民進黨當大官，進可攻、退可守，這當然是互相利用的最佳結合。

黃子哲說，至於過去學運時所高舉的公開透明、捍衛民主等價值，早在民進黨胡作非為執政下，卻噤聲不語，或輕輕放下，而不敢再衝入立法院時，被徹底看破手腳，灰飛煙滅了。政治，果然沒有永遠的敵友，只有永遠的利益。不禁想問，是民進黨變了？還是林飛帆變了？

林飛帆民進黨蔡英文黃子哲
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