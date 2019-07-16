陳師孟要查馬案法官 藍委：啃嚙司法的政治鼠輩

2019-07-16 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨立委柯志恩。 記者何定照／攝影 分享 facebook

前總統馬英九洩密案無罪定讞，監委陳師孟今表示，由於該案一審判無罪、二審改判有罪、最後更一審無罪確定，他已申請調查法官有無涉及濫用自由心證。國民黨立委柯志恩抨擊，陳師孟的狂妄與爭議，早已令社會側目、不足為奇；今又公然對司法官威脅恐嚇，實為濫用監委職權、踐踏司法獨立的又添了一筆惡劣的紀錄。

柯志恩指出，「司法獨立」是民主國家最重要的法治精神與指標，沒有真正的司法獨立，奢談民主、法治與人權？蔡總統出訪以台灣的民主形象極力宣傳，國人理應給予肯定，但她提名的監委卻無視社會非議，一而再、再而三得不知節制，把司法獨立的匾額踩在腳下、恣意踐踏，台灣司法的形象就這樣任由英系監委破壞凌辱嗎？

柯志恩表示，陳師孟自被總統提名並由立院通過當選監委以來，就是玷汙監察院的代表人物，從他未上任時揚言查辦「辦綠不辦藍」的司法官，上任後立即調查多年前在司法節大會演出諷扁劇的檢察官，之後又大動作約詢查辦扁案的法官們，種種脫序、狂妄又濫權的做法，早已引發社會公憤，更被視為小英推動司法改革的最大諷刺與笑柄。

她質疑，當蔡英文在海外夸夸其談台灣民主的價值與成就時，可曾捫心自問，她是台灣民主果實的收割者，還是為台灣民主歷程披荊斬棘者？相對諸多為台灣民主犧牲奉獻的先人前輩，蔡英文當然是坐享其成者，遺憾的是，她不知珍惜、不知感恩，戴上權力魔戒後，反而讓台灣民主倒退，更讓台灣的法治和司法獨立危如累卵、岌岌可危。

柯志恩也說，可悲的是，當司法機關被羞辱霸凌時，堂堂的司法院長竟可噤聲不語、沉默是金，而身為總統也能若無其事、視而不見，所謂司法的風骨，已被政治啃嚙殆盡。