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柯P參選綠營揚言凍預算 藍營：這是懲罰市民恕難配合

2019-07-16 19:15聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

民進黨市議員梁文傑在臉書上表示，行政首長提出的預算案，就表示是他想要推行的政策。...
民進黨市議員梁文傑在臉書上表示，行政首長提出的預算案，就表示是他想要推行的政策。圖／聯合報系資料照片
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隨著藍綠兩黨總統參選人定案，儘管台北市長柯文哲尚未鬆口是否參選2020，但柯也說「會開始認真想了」。不過如今市議會藍綠意見不一，綠營議員揚言，若宣布參選，將凍結明年度新增預算；藍營則說，凍結預算不是懲罰柯文哲，更是懲罰台北市民，恕難配合。

民進黨市議員梁文傑在臉書上表示，行政首長提出的預算案，就表示是他想要推行的政策。一筆新預算就表示一項新政策。如果自己都不想幹了，那提出新預算就如同詐欺，議員審預算也沒有意義。從責任政治的角度來說，這種預算當然要先擱置，等到這位首長確定會不會留下來再說。

梁文傑表示，韓國瑜和柯文哲要選總統，責任自負，但要議會先幫他們通過明年的預算，那是沒道理的事。所以主張明年總統選完再審議。至於人事經費、已編定的連續性預算，按照預算法本來就可以動支，那是不會有問題的。

不過國民黨市議員王鴻薇表示，自己一向被歸類為「柯黑」，但凍結預算來杯葛柯P的參選，恕難配合，凍結預算不是懲罰柯文哲而已，更是懲罰台北市民。

王鴻薇表示，民進黨在高雄已經發動罷免韓國瑜做總統大選操作，為抵制柯文哲參選，顯然會有計劃的南北操作。不過，最好民進黨先確定鄭文燦不會當小英副手，小心自打嘴巴。

但王鴻薇也提醒，柯文哲真的皮要繃緊。延宕已久的大巨蛋，北藝繼續擺爛中，台北商圈也持續蕭條中，現在再加一個雙子星可能要面對司法而遙遙無期，柯文哲有精功夫批評兩黨民調「荒謬」，要不要看看自己的施政成績更荒謬。

柯文哲韓國瑜民進黨
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