影／嗆柯P說謊成性 王世堅：柯向郭招手 郭柯配願當老二

2019-07-16 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳筠青 ╱即時報導



對於太陽花學運領袖林飛帆正式接任民進黨副秘書長，但民進黨之前卻否認網羅林飛帆入黨，台北市長柯文哲今天（16日）受訪時，忍不住重砲批評民進黨「說謊成性」。民進黨台北市議員王世堅下午則是反嗆柯文哲，說「說謊成性」 這4個字，應該要回送給柯文哲自己。

王世堅說，5年前柯文哲自稱是墨綠，所以民進黨才會禮讓他，才有今天的柯文哲市長不是嗎？「結果柯文哲後來就現出原形了」。而且去年5月，柯文哲也說他支持小英總統連任，「怎麼今天他就又翻臉了？還說民進黨說謊成性！」

王世堅痛批柯文哲一上任市長，就要向中共交心，藉由雙城論壇發表「兩岸一家親」論述，但發現不被國人認同，又推給國安會跟陸委會。另外，柯文哲5年前承諾台北市民，說他要把5大弊案查清楚，結果不但一事無成，「私下竟然和5大案的幾家財團變成了莫逆之交，還跟遠雄大巨蛋的趙藤雄密會」。而在其它市政方面，包括公宅、公幼、公托政策，柯文哲也都一再跳票。

王世堅說，柯文哲很清楚他說這些話，一半是要報復民進黨，另外一半是說給郭台銘聽的。他認為柯文哲向郭台銘招手，應該也已經有接觸，「而且柯文哲也預設他自己要當老二，讓郭台銘來當老大。」