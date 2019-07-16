林昶佐：明年如果連任 推動憲政改革

2019-07-16 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



時代力量立委林昶佐在臉書貼文表示，希望與時力黨主席邱顯智聊聊，下午又在臉書上指出，明年如果連任，他最重要的工作是推動憲政改革。

林昶佐在臉書上表示，進入立法院打拚了三年半，對於台灣政局的困境，累積了許多感想，一直在思考解答。

他表示，正常的社會都是多元的樣貌，但台灣政治卻很容易被窄化成為藍綠兩大黨，即便有小黨的存在，除了國家認同議題之外，要在這個政治結構彰顯自己關注的其他議題卻很辛苦，往往得靠個別立委的堅持。

不過林昶佐也認為，面對中國這個惡鄰，台灣無法迴避國家認同的議題，還要進一步推進國家正常化。但除了國家認同，如何讓勞動權益、居住正義、世代正義...等議題能獲得更細緻的深入討論，帶動社會溝通，這要宏觀思考來打造一個能公平呈現多元社會的國家體制。

尤其，我們的國家體制、選舉制度，若能更公平貼近台灣社會的民意，也能夠讓虛胖的統派聲量在政治上回歸到其真正的極小規模。

他表示，這些憲政層級的改革，是近年來他與許多好友、前輩一直在思辨討論的。包括如何改造台灣國會制度、符合台灣需求的聯立制單一選區兩票制，也比較包括德國、以色列、日本...等各國的體制優劣，甚至進一步討論內閣制的可能性。

他強調，推動憲改，是要推動台灣長年努力的「國家正常化」，更能促成多黨政治、公平反映社會的民意樣貌，讓更多議題進入細緻的討論，促成多元美好社會的發展。