柯文哲批利用中美對抗謀利 卓榮泰：跟自由民主站一起

2019-07-16 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今天強調他討厭利用中美對抗局勢下，謀求個人、政黨利益，被視為劍指民進黨。對此民進黨主席卓榮泰表示，美中台關係一直都非常敏感，而且在迅速變化當中，「如果有人批評我們選邊站，批評的人自己就有選邊站的意味，我覺得台灣要選哪一邊，很清楚，我們選擇的是自由民主陣營這一邊， 反對極權跟霸權那一邊，誰是極權跟霸權我們就反對誰，誰主張自由民主人權，我們就願意跟他站在一起。」

卓榮泰說，這是台灣基本價值，也是民進黨長期追求的目標，這不是選邊站，這是把自己的理念跟世界的理想連結在一起，自然而然形成，不必懷疑是選邊站，「我們覺得這樣才是對台灣最大的利益。」

對於柯文哲是否參選？卓榮泰說，他沒辦法替任何人算命，只能替自己打拚，民進黨或蔡總統的連任，應選擇對台灣最有利的，任何人都不能成為台灣的威脅。一種是衍伸而來的外部威脅，一種是內部削弱讓敵人壯大，因此相同理念應該合作，他說過明年選舉將決定台灣跟中國距離多遙遠，這個距離是心理上的距離，不是地理上的距離。

卓榮泰也說，如果中國一直往民主自由發展，雙方距離會越來越近，如果不是這樣，像香港反送中議題一再發生，雙方就會越來越遠，明年台灣人民用投票來表達，到底看到香港的例子，會決定跟中國的距離越遙遠或接近？但如果有內部力量的削弱，等於是壯大敵人，對台灣就是威脅，這樣潛在的候選人就是威脅到台灣，希望盡力保護台灣，化解這樣的力量。

被問到柯文哲是相同理念的人嗎？卓榮泰則說，「問他啊，如果他是相同理念就應該合作，他如果削弱我們的力量就是分散。」