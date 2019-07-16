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柯批民進黨說謊成性 林右昌：他變來變去百姓也不太信

2019-07-16 14:00聯合報 記者游明煌╱即時報導

台北市長柯文哲今天大罵民進黨「說謊成性」，民進黨籍基隆市長林右昌今天被媒體問到對此看法，林右昌指柯市長說很多話，他也不太好去講什麼，他現在說很多話，老百姓也不太信，現在又是總統競選的過程，大家也在猜柯文哲會不會參選，柯過去講話就都變來變去，所以就聽聽參考就好。

媒體還問，柯文哲還指國民黨總統初選民調很荒謬，林右昌對此表示「這國民黨家務事，不方便去做什麼評論」。林右昌表示，他自上任以來全力拚市政，對其他不方便多說。

林右昌指柯市長現在說很多話，老百姓也不太信。圖／報系資料照
林右昌指柯市長現在說很多話，老百姓也不太信。圖／報系資料照
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林右昌柯文哲民進黨
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