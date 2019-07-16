柯批民進黨說謊成性 林右昌：他變來變去百姓也不太信

2019-07-16 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天大罵民進黨「說謊成性」，民進黨籍基隆市長林右昌今天被媒體問到對此看法，林右昌指柯市長說很多話，他也不太好去講什麼，他現在說很多話，老百姓也不太信，現在又是總統競選的過程，大家也在猜柯文哲會不會參選，柯過去講話就都變來變去，所以就聽聽參考就好。