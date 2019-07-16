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自認非中國人比率回升 政大選研：中國認同引戒心

2019-07-16 12:38聯合報 記者張文馨╱即時報導

國旗與國歌本為國家之象徵，不該受人質疑，但隨著總統大選逼近，卻因政客權謀深化了台...
國旗與國歌本為國家之象徵，不該受人質疑，但隨著總統大選逼近，卻因政客權謀深化了台灣統獨對立的氣氛，讓它成了孤兒。圖／聯合報系資料照片
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根據政治大學選舉研究中心發布最新調查顯示，自認為台灣人非中國人的比率回升，統獨立場上維持現狀派仍高居57.1%，同時支持獨立的民眾增加4.6%。選舉研究中心主任蔡佳泓分析，蔡英文總統得利於外部因素，帶動民進黨谷底翻身；中國認同並未因國民黨在2018年選舉大勝而受歡迎，反而引起民眾戒心。

從1992年至今，政大選舉研究中心每年都會發布身分認同、統獨立場與政黨偏好調查結果，最新調查日前公布。針對身分認同，自認是台灣人者小幅上升，達56.9%，這也是蔡英文總統執政以來，自認為台灣人非中國人的比率首度回升；第二大族群則是雙重認同，自認既是台灣人也是中國人，今年呈現36.5%。

有關統獨立場，「維持現狀以後再決定」衰退2.8%，來到30.6%，「永遠維持現狀」者增加2.5%，達26.5%，「偏向獨立」的民眾增加4.6%為19.9%，這三者構成統獨市場的多數。

在政黨認同上，去年調查顯示，中立無反應的族群近乎一半（49.1%），這次調查中，自稱中立選民下降到42.5%。民進黨谷底反彈4.2%，國民黨微幅成長2.2%，大體上來說，藍仍以27.6%高於綠的24.5%。

選舉研究中心主任蔡佳泓認為，今年上半年的一些事件都可能刺激民眾表態認同自己是台灣人，包括中共總書記習近平的講話、美國強調《台灣關係法》、高雄市長韓國瑜訪陸進入中聯辦，與香港反送中事件等等。

蔡佳泓認為，跟去年整年相比，身分認同上變化幅度不太大，值得注意的是，台灣人認同跟雙重認同的差距拉大到20%，此消彼長，表示「中國認同」並未因國民黨在去年的地方選舉大勝而受到歡迎，反而引起民眾戒心。

蔡佳泓分析，統獨立場呈現偏獨人士增加、維持現狀略，加上民進黨的認同比例越來越接近國民黨認同的比例。這些數字顯示外部環境幫助民進黨從去年地方選舉的谷底翻身，若在今下半年這些外部因素減少甚至消失，民進黨的動能也許會跟著降低。

民進黨統獨反送中習近平韓國瑜蔡英文國民黨台灣關係法
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