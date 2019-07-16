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韓國瑜贏初選 李永萍讚國民黨改革路持續進步

2019-07-16 11:47聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

國民黨總統初選民調昨確定由高雄市長韓國瑜出線，對此，新北第12選區立委參選人李永萍表示，相較於民進黨總統初選的血腥與黑暗，這次國民黨的初選秉持君子之爭，以公平、公正、公開、透明的方式，讓參選人用理念爭取選民認同。李永萍表示，國民黨沒有分裂的本錢，明年不管是總統大選還是立委選舉，都要贏回執政，為台灣人謀福祉。

昨初選民調結果出爐，韓國瑜將代表國民黨參選2020總統，李永萍在臉書發文（https://www.facebook.com/LeeYongping2019/photos/a.374747026449631/424564424801224/?type=3&theater）表示，「揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」儘管儘管各陣營在初選有再多爭執，但本質上就是一場君子之爭，相較於民進黨初選「賴清德殲滅戰」的血腥與黑暗，國民黨5為參選人的確以不同的政策視角，豐富了全民的視野。

李永萍指出，國民黨在改革這條路上持續進步，這次初選民調公平、公正、公開、透明，黨務機關不操弄民意，讓參選人用政策理念來爭取選民的認同，而非以統獨、仇中、仇恨來操弄選民。

李永萍表示，面對蔡英文挾政府資源及網軍的選舉操弄，國民黨沒有分裂的本錢，明年一定要贏回執政，為的不是重掌政權，為的是中華民國與台灣的未來，而立委選舉也要贏回席次，重新導正被蔡英文扭曲的國家法治，讓政府不再製造恐懼來壓迫民主。

為了台灣人民的福祉，李永萍表示，不管是總統大選還是立委選舉，國民黨一定要團結，也一定要贏得選戰，讓人民有免於「綠色」恐懼的自由。

國民黨總統初選民調昨確定由高雄市長韓國瑜（圖）出線，新北第12選區立委參選人李永...
國民黨總統初選民調昨確定由高雄市長韓國瑜（圖）出線，新北第12選區立委參選人李永萍表示，相較於民進黨總統初選的血腥與黑暗，這次國民黨的初選秉持君子之爭。聯合報系資料照
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