韓國瑜通過國民黨總統初選 高市議員收的罷免書倍增

2019-07-16 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會民進黨團要求高雄市長韓國瑜辭市長職。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 高雄市議會民進黨團要求高雄市長韓國瑜辭市長職，但韓國瑜昨天晚上參加一個電視節目時表示要爭取帶職參選，民進黨團強調如果韓不辭，會加強罷免的力道，事實上韓國瑜昨天在國民黨初選民調中勝出，包括議員簡煥宗、林智鴻服務處收到的罷免連署書都比平日增一倍。

民進黨團估計，如果韓國瑜要帶職參選，將有請假問題，如韓在議會定期大會期間不是向行政院請長假參選，而是依行程需要只請短天數的假，就要質詢議員同意才能請，屆時將有許多政黨協商，可能增加政黨對立。

「韓市長如果不辭市長，一定會請假跑選務，我可以跟市民打賭，到明年1月11日，要是韓市長沒有請假，我就請吃500份香蕉煎餅。」也是民進黨團書記長的林智鴻說，韓國瑜競選總統難顧及市政，他肯定韓國瑜一定請假去選舉。

民進黨議會黨團總召韓賜村、林智鴻、簡煥宗、張漢忠、何權峰、李柏毅、鄭孟汝、李雅慧、林宛蓉、黃明太等一起召開者會，促韓國瑜辭去市長職，讓中央派代理市長並進行補選。

黃明太說，競選總統和推動高雄市政都是很重要的事，不可能兩邊都顧得到，所以韓要選總統，就全心去選，辭去市長職讓其他人代理，專心做市政工作。

簡煥宗表示，昨天之前，他的服務處平均每天收到300份罷免韓國瑜連署書，昨天收到600多份，可見反對韓國瑜參選總統的市民有多少，為了給2700多萬市民交代，韓要參選總統，就應辭市長。