韓國瑜通過國民黨總統初選 高市議員收的罷免書倍增
高雄市議會民進黨團要求高雄市長韓國瑜辭市長職，但韓國瑜昨天晚上參加一個電視節目時表示要爭取帶職參選，民進黨團強調如果韓不辭，會加強罷免的力道，事實上韓國瑜昨天在國民黨初選民調中勝出，包括議員簡煥宗、林智鴻服務處收到的罷免連署書都比平日增一倍。
民進黨團估計，如果韓國瑜要帶職參選，將有請假問題，如韓在議會定期大會期間不是向行政院請長假參選，而是依行程需要只請短天數的假，就要質詢議員同意才能請，屆時將有許多政黨協商，可能增加政黨對立。
「韓市長如果不辭市長，一定會請假跑選務，我可以跟市民打賭，到明年1月11日，要是韓市長沒有請假，我就請吃500份香蕉煎餅。」也是民進黨團書記長的林智鴻說，韓國瑜競選總統難顧及市政，他肯定韓國瑜一定請假去選舉。
民進黨議會黨團總召韓賜村、林智鴻、簡煥宗、張漢忠、何權峰、李柏毅、鄭孟汝、李雅慧、林宛蓉、黃明太等一起召開者會，促韓國瑜辭去市長職，讓中央派代理市長並進行補選。
黃明太說，競選總統和推動高雄市政都是很重要的事，不可能兩邊都顧得到，所以韓要選總統，就全心去選，辭去市長職讓其他人代理，專心做市政工作。
簡煥宗表示，昨天之前，他的服務處平均每天收到300份罷免韓國瑜連署書，昨天收到600多份，可見反對韓國瑜參選總統的市民有多少，為了給2700多萬市民交代，韓要參選總統，就應辭市長。
國民黨籍高雄市議員陳麗娜和部分挺藍基層里長反問民進黨，如照民進黨的邏輯要韓國瑜辭市長，那麼也要競選總統的現任總統蔡英文是不是也要辭去總統再競選連任？林智鴻說，國民黨議員是護航韓；如照此邏輯，是不是要去追究以前競選連任的總統都沒有辭職？國民黨議員護航要有下限。
留言