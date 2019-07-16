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【重磅快評】韓國瑜庶民之路 會是劉邦還是李自成？

2019-07-16 10:56聯合報 主筆室

高雄市長韓國瑜因「菜攤被搶」意外重回江湖，如今將代表國民黨出征。 圖／聯合報系資...
高雄市長韓國瑜因「菜攤被搶」意外重回江湖，如今將代表國民黨出征。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨初選揭曉，韓國瑜以幾乎等於郭台銘、朱立倫相加的高支持度獲勝。這位淡出政壇多年的前立委，因為「菜攤被搶」意外重回江湖，如今將代表國民黨出征，時間還不到三年。「韓流」崛起之快，在台灣政治史堪稱空前。

然而，此次初選也籠罩在民進黨「策略性挺韓」陰影下。韓國瑜在初選中的人氣旺，多少來自綠營灌票？答案永遠無法得知。值得討論的是，這位非典型國民黨參選人，是否當真「好打」？有哪些優勢與罩門？

論言語魅力，韓國瑜不僅領先黨內同志，甚至不下擅長鼓動群眾的民進黨。中學念放牛班、低階軍官退伍、立委連任不成、到北農當「賣菜郎」，都談不上顯赫資歷。但也因與「三教九流」（韓自稱）的各階層民眾充分接觸，比起其他國民黨領袖，多了一分親切江湖味。他的發言與舉手投足，總會讓人遙想，昔日晚點名講話的韓連長，或與菜販農民把酒言歡的韓總經理。

韓國瑜旋風很大程度出自深藍選民對馬前總統的反彈：品學兼優、相貌堂堂的小馬哥，完全符合傳統的理想領導人條件，然而2008年贏得完全執政後，一遇綠營掣肘，政策往往就停擺。懷抱全民總統理想的馬英九遲未認清，對手是把政黨競爭當成你死我活的戰爭在打。他許多自詡公正的決策，例如突然取消退休軍公教年終慰問金，使支持者離心離德，卻贏不到對手肯定。

因此，韓國瑜崛起的理由之一，就是他「最不像馬英九」。韓國瑜也成功掌握這股潮流，從參選市長以來，始終不斷強調「庶民」。在近年台灣，不管是社會經濟環境的轉變，或蔡政府對「年輕」、「進步」的全面討好，都造就大量深感被冷落、被排拒、被犧牲、被汙名化的民眾。這些悶氣衝天、對現實充滿無力的族群，聽到感性十足的「莫忘世上苦人多」，怎會不跟隨揭竿奮起？

然而，「庶民總統」的號召固然動人，足以讓韓國瑜贏得初選，卻未必夠讓他贏得「打天下」的冠軍賽。韓國瑜當今首要之務，是拿出最大誠意，懇請被「庶民」光環打敗的黨內同志全力相助。以往常抱怨只能當轎夫的「市井藍」選民，如今壓過「知識藍」，或許感覺出一口氣，但如何端出具備說服力的政見，讓中間選民願投票給己方陣營，仍然需要菁英階級的擘劃。從韓國瑜投入高雄市長選舉，直到在議會遭在野黨攻擊，都可看出「政策」始終是其弱項，亟待補強。

領袖不是技術官僚，「帥才」不需自身善戰，而是懂得重用能打仗的「將才」。就此而言，韓市府最為稱道政績，一是積極招商、推銷農產，二是下水道清淤、路平等基礎工程，兩者分別是副市長葉匡時、李四川的專長。當初副手選擇得當，如今才有「高雄經驗」可宣揚。然而在他們之外，韓團隊整體仍嫌「綠葉」不足，反而還有被指為扣分的爭議角色。隨著代表國民黨角逐總統，韓團隊勢必大幅擴充，如不能盡全力吸取黨內群雄的優點，來補足己身短項，恐怕未到大選投票，內部勃谿就層出不窮。

更進一步說，幫助韓國瑜贏得初選的「韓粉」，卻可能成為他更上一層樓的障礙。韓粉的內聚力之強，在近年政壇實不多見，然而少數人激化到近乎排他式崇拜，反而不自覺地替韓製造潛在敵人。非典型出身的韓國瑜，必須懂得「逆取而順守」的道理，必須善用自身魅力去號召，巧妙引導支持者由「非韓不投」化為「非藍不投」。如果轉型無法完成，韓國瑜始終只是粉絲簇擁的韓國瑜，未能擴大支持者光譜，無法被選民視為阻止蔡政府濫權的關鍵人物，這一仗就非常難打。

《史記‧項羽本紀》，司馬遷以「何興之暴也」，感嘆其崛起之速。然而「暗惡叱吒，千人皆廢」的楚霸王，卻因「自矜功伐，奮其私智」，而被看似無文、卻深知己身優缺點的劉邦所滅。在國史上，打著庶民旗號起家的政治領袖不在少數，其中成敗的關鍵，正是要能從庶民出發，卻又懂得與時俱進、不被「庶民」所役。要成為開創基業的劉邦，或是身死國滅的李自成？國民黨甚至中華民國的未來，關鍵在韓國瑜一念之間。

韓國瑜國民黨民進黨
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