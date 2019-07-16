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參訪克國世界遺產 蔡總統盼兩國觀光業者交流找商機

2019-07-16 04:08聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統於當地時間15日中午聖克里斯多福及尼維斯的布林史東堡壘國家公園午宴克國政要及我國觀光產業考察團，她表示，觀光業是克國重點發展的產業，現在每年郵輪旅客已超過120萬人次，是極龐大的商機，她期盼透過兩國旅遊業者相互交流與經驗，發掘商機，為促進觀光成長和永續發展共同努力。

蔡總統「自由民主永續之旅」目前在第二站的聖克里斯多福及尼維斯，今天前往被列為聯合國教科文組織世界文化遺產的布林史東堡壘國家公園，並在管理委員會主席兼克國代理總督莫頓(Michael Morton)解說及克國副總理李察斯（Shawn Richards）陪同及國家公園總經理韓利(Percival Hanly)導覽下參觀園區。

蔡總統在稍後的午宴致詞時指出，觀光業一直是聖克里斯多福及尼維斯重點發展的產業，現在每年的郵輪旅客已經超過120萬人次，這是極為龐大的商機。由於台灣也有成熟的旅遊產業，所以這一次，她特別邀請國內觀光旅遊業者組團前來考察，互相交流經驗、發掘商機，為促進觀光的成長和永續發展共同努力。

蔡總統說，考察團今天下午即將結束行程，她期待透過考察及交流，兩國的旅遊業者可以持續建立起合作管道，把加勒比海美麗的風情介紹給更多台灣人，當然，也歡迎更多聖克里斯多福及尼維斯的朋友，有機會可以來台灣走走。

蔡總統明天即將啟程前往下一站的聖文森，因此，她藉由午宴的場合，肯定多位旅居加勒比海的僑胞。她說，例如「光駿營造公司」張溎鱗，在克國經營建築營造事業有成；旅居聖馬丁的彭瑞媛僑務顧問，也服務於加勒比海地區僑界多年。這些僑胞都經常和大使館、技術團攜手合作，正是連結兩國經貿往來最好的橋梁。

蔡總統表示，她很高興可以和這麼多好朋友齊聚一堂，相信在總理哈里斯及每一位朋友共同努力下，台克兩國的友誼一定可以長長久久，彼此的經濟發展和人民福祉也都可以持續進步。

午宴結束後，蔡總統也在哈里斯的陪同下，前往克國市中心，參訪該國知名地標柏克利紀念鐘塔。

考察國家公園郵輪
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