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韓壓倒性勝 游盈隆：又一個離奇難解的總統初選結果

2019-07-15 23:00聯合報 記者黃國樑╱即時報導

上個月民進黨初選結果公布，蔡英文以八個百分點擊敗賴清德時，批判「這是一個史上最離奇、最違反社會大眾直覺的總統初選民調」的台灣民意基金會董事長游盈隆，今晚對國民黨總統初選民調也置喙說，這是「又一個離奇難解的總統初選結果」。

游盈隆晚間在臉書貼文說，國民黨總統初選今天塵埃落定，韓國瑜贏得壓倒性勝利。贏，不意外；意外的是贏太多，多的太離譜，恐怕連韓自己都不敢相信。

他說，的確，黨內互比，五家民調公司的結果都一樣，郭、朱、周、張四人支持率加起來還輸一個韓國瑜；換言之，韓國瑜以一打四，不費吹灰之力就撂倒對手。當與蔡柯對比時，韓國瑜少則贏黨內最強對手15個百分點，多則贏最弱對手超過40個百分點，確實匪夷所思。到底該作何解釋？

他問，是民調作弊嗎？或，又是民調樣本出問題？不是不可能，但恐無從查考。他說，唯一可以確定的是，在任何客觀的情況下，韓國瑜都不可能贏蔡英文和柯文哲30個百分點，這完全違反經驗法則。但綠營中人如果相信韓國瑜比較好打，那就大錯特錯，笨的連豬都不如。別忘了，民進黨的起家厝高雄是怎麼輸的！

游盈隆說，從今天開始，2020台灣總統大選已經確定是蔡韓對決，柯文哲不論參選與否都是關鍵變數；跡象顯示，柯不參選將是蔡韓陣營夢寐以求的事。

韓國瑜民調游盈隆
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