親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選韓勝出
總統大選觀測站
蔡總統出訪友邦
營造及農業缺工
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

郭台銘初選失利 挺郭的林正杰宣布退出國民黨

2019-07-15 20:54聯合報 記者黃國樑╱即時報導

國民黨總統初選過程中，一直挺郭台銘的前立委林正杰剛剛在臉書上宣布退出國民黨。是否也意在鼓勵郭董如法砲製，不得而知。

林正杰在三年前曾為了挺洪秀柱，在洪秀柱補選當選國民黨主席後，加入國民黨，以行動表態支持洪秀柱的統一路線，他當時接受媒體訪問時即說我，他力挺洪秀柱的兩岸統一路線，支持她是想做她的保護者，

林正杰為了挺柱，甚至曾想把房子賣了給洪秀柱當競選經費，更花了200萬元做了一萬件衣服，要發給洪秀柱的支持者。但此次國民黨初選，林正杰並未挺與深藍路線較接近的韓國瑜，而是支持他認為具有科技背景與視野並能瓜分許多綠營選票的郭台銘。

今天國民黨宣布初選結果，韓國瑜壓倒性勝出，林正杰顯然不能接受，他先貼出「成吉思汗並沒有贏取每一場戰役」，表明他心目中的成吉思汗不會因初選挫敗而受困，接著又貼文說，郭台銘喚起的中產階級、 知識份子這股力量.，會是決定2020的關鍵力量，並說，他們在網路上就可以形成一個黨，用4G手機打敗沙發上的老屁股。還批判韓粉說，傻帽才會淋雨唱中華民國頌或島嶼天光，坐塑膠紅板凳.

其後，他又貼文酸國民黨說，國民黨這下糗了，這次選舉要找誰募款？煮熟的鴨子要飛了。

最後，林正杰似乎不再流連，決定退出國民黨。稍早在臉書上貼出「林正杰宣布，本人退出國民黨」的文字。

國民黨洪秀柱韓國瑜
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

李佳芬農舍違建風波 主建物還沒丈量、大門與圍牆先拆了

2019-07-15 17:51

擔憂新白色恐怖 受難者籲廢國安法

2019-07-15 20:03

黨產會查佔國有地 國民黨花蓮縣黨部：不要無的放矢

2019-07-15 18:01

影／小綠不再？時代力量：堅持自己的價值 監督執政黨

2019-07-15 17:52

真相咎責平反 文總再推轉型正義動畫影片

2019-07-15 14:32

月薪9萬遭質疑 林飛帆：若要賺錢不需做政治工作

2019-07-15 13:48

韓國瑜出線選總統 陳其邁：高雄人會很「厭氣」

2019-07-15 12:42

是否備戰選高雄？陳其邁：高雄是我家 只要能奉獻心力

2019-07-15 12:40

入民進黨接任副秘 林飛帆：打贏2020 促世代對話順暢

2019-07-15 12:10

影／林飛帆接民進黨副秘書長 將跟時力尋求政策上合作

2019-07-15 11:40

林飛帆任民進黨要職 洪慈庸祝福也擔心時力面臨挑戰

2019-07-15 11:33

學運世代入體制 曾柏瑜：為何社會卻還沒變好？

2019-07-15 10:38

林飛帆將入民進黨接副秘書長 蔡總統：正面看待

2019-07-15 05:19

回擊馬英九批評 蔡總統：令人費解

2019-07-15 05:18

林飛帆搶青年票？柯文哲：又不是「湘西趕屍記」

2019-07-15 00:21

觀察站／剝下學運光環 小綠成泡泡？

2019-07-15 00:17

學者憂台灣只剩選舉 「落入非自由式民主」

2019-07-15 00:07

馬英九：民進黨因反民主而獨大

2019-07-15 00:02

林飛帆當民進黨副祕書長 洪慈庸：家人吵架勿離家出走

2019-07-14 22:46

馬英九說蔡比港府惡劣 王丹罵：那你現在就在監獄裡了

2019-07-14 21:17

林飛帆任黨職 王丹：民進黨大人若拿他當花瓶將是雙輸

2019-07-14 21:08

兩岸學者激辯 民主研討會遭踢館

2019-07-14 21:00

要林飛帆挺住！ 羅文嘉：在民進黨最艱苦時加入

2019-07-14 18:59

挺免廢曙光祭 柯文哲「披」二手再製背心

2019-07-14 18:10

反中讓民主退步 馬英九批：威權復辟

2019-07-14 18:08

曾稱台女不化妝上街嚇人 柯文哲今又險失言

2019-07-14 16:33

「歡迎民主新夥伴」 卓榮泰宣布林飛帆加入民進黨

2019-07-14 16:29

林飛帆任黨副秘 民進黨明記者會宣布

2019-07-14 16:25

與柯文哲切割 時力：不支持立場傾中候選人

2019-07-11 11:50
看更多

熱門文章

數據圖表／國民黨總統初選 44%對27%韓國瑜壓倒性勝郭台銘

2019-07-15 10:03

韓國瑜代表國民黨拚大選！看6家媒體民調「韓蔡柯」比較

2019-07-15 10:48

取消初選民調後記者會 郭台銘改發聲明稿談心境

2019-07-15 08:04

韓國瑜大贏郭台銘原因 謝龍介：大家忽略了這件事

2019-07-15 11:36

韓國瑜出線 杜紫宸：國民黨2020大選恐再輸308萬票

2019-07-15 10:26

國民黨總統初選民調拆封了 誰勝出即將揭曉

2019-07-15 08:17

郭台銘正式聲明「祝福韓國瑜」 沒提脫黨參選

2019-07-15 13:18

民調過後…韓國瑜新戰場求勝 得看這兩股勢力

2019-07-15 10:00

談韓國瑜勝出 柯文哲：我現在要開始認真想了

2019-07-15 11:07

韓國瑜是藍營真正改革者？蔣經國這局佈了33年

2019-07-15 15:45

韓國瑜請假出席記者會 議員籲辭市長：別把高雄當備胎

2019-07-15 09:02

中華民國國旗皮衣全球熱銷 全因飛虎隊的美麗誤會

2019-07-15 08:00

韓國瑜勝出 柯幕僚：大幅增加柯文哲選總統意願

2019-07-15 10:32

壓倒性勝出 韓國瑜：心中沒有一絲一毫的喜悅

2019-07-15 11:38

國民黨總統初選 孫大千：庶民力量創造奇蹟

2019-07-15 08:05

韓國瑜非典藍取代傳統藍 國民黨權力結構大洗牌

2019-07-15 14:22

政黨對比！韓國瑜47.7％、蔡英文15.8％、柯文哲18％

2019-07-15 16:25

韓國瑜較好打？綠：小心誤判 吃盡苦頭

2019-07-15 00:27

國民黨初選民調出爐 郭台銘聲明：恭喜祝福韓國瑜

2019-07-15 13:14

郭台銘初選後暫不出面 劉宥彤：思考怎對支持者交代

2019-07-15 09:22

韓出線贏不了大選？ 胡幼偉批：犬儒酸腐無知窩囊廢

2019-07-14 23:02

【重磅快評】韓國瑜初選勝出後的第一堂課與三道作業

2019-07-15 11:06

國民黨總統初選 44%對27%韓國瑜大勝

2019-07-15 10:39

藍初選今揭曉 5選將喊團結…郭陣營：沒說過要脫黨

2019-07-15 00:14

韓國瑜：盡最大誠意 團結大家

2019-07-15 14:07

韓國瑜初選大贏郭台銘 超過八成網友卻挺她…

2019-07-15 16:07

韓國瑜民調大勝郭台銘 黃國昌：數字差距不正常

2019-07-15 11:29

藍總統初選民調今公布 侯友宜出訪前已表態

2019-07-15 07:43

韓國瑜初選大勝支持者樂 綠粉也興奮「直接恭喜小英了」

2019-07-15 13:00

韓國瑜勝出有利柯P？ 友柯議員：狂賀柯文哲

2019-07-15 14:58

獨／韓國瑜確定出線 高雄市府將有人事大地震？

2019-07-15 12:23

支持韓國瑜就是支持？ 黃光芹洋洋灑灑列9大項

2019-07-15 13:34

李佳芬農舍違建風波 主建物還沒丈量、大門與圍牆先拆了

2019-07-15 17:51

獨／韓國瑜親自致電希望拜會 但郭台銘沒接電話

2019-07-15 13:39

韓國瑜勝出 挺韓菜農林佳新籲支持者「3不准、1可以」

2019-07-15 12:20

相似度驚人！李正皓分析郭董跌跤：簡直是鴻夏戀翻版

2019-07-15 12:19

首富轉戰政壇跌跤 郭台銘動向埋伏筆

2019-07-15 15:19

朱立倫：坦然接受初選結果 願作藍軍黏著劑

2019-07-15 11:28

百密一疏 國民黨總統初選民調使用樣本數一度誤植

2019-07-15 08:52

韓國瑜勝出 蔡正元：將是史上最「血腥」的大選

2019-07-15 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top