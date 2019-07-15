郭台銘初選失利 挺郭的林正杰宣布退出國民黨

2019-07-15 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



國民黨總統初選過程中，一直挺郭台銘的前立委林正杰剛剛在臉書上宣布退出國民黨。是否也意在鼓勵郭董如法砲製，不得而知。

林正杰在三年前曾為了挺洪秀柱，在洪秀柱補選當選國民黨主席後，加入國民黨，以行動表態支持洪秀柱的統一路線，他當時接受媒體訪問時即說我，他力挺洪秀柱的兩岸統一路線，支持她是想做她的保護者，

林正杰為了挺柱，甚至曾想把房子賣了給洪秀柱當競選經費，更花了200萬元做了一萬件衣服，要發給洪秀柱的支持者。但此次國民黨初選，林正杰並未挺與深藍路線較接近的韓國瑜，而是支持他認為具有科技背景與視野並能瓜分許多綠營選票的郭台銘。

今天國民黨宣布初選結果，韓國瑜壓倒性勝出，林正杰顯然不能接受，他先貼出「成吉思汗並沒有贏取每一場戰役」，表明他心目中的成吉思汗不會因初選挫敗而受困，接著又貼文說，郭台銘喚起的中產階級、 知識份子這股力量.，會是決定2020的關鍵力量，並說，他們在網路上就可以形成一個黨，用4G手機打敗沙發上的老屁股。還批判韓粉說，傻帽才會淋雨唱中華民國頌或島嶼天光，坐塑膠紅板凳.

其後，他又貼文酸國民黨說，國民黨這下糗了，這次選舉要找誰募款？煮熟的鴨子要飛了。

最後，林正杰似乎不再流連，決定退出國民黨。稍早在臉書上貼出「林正杰宣布，本人退出國民黨」的文字。