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擔憂新白色恐怖 受難者籲廢國安法

2019-07-15 20:03台灣醒報 記者張元融╱台北報導

台灣地區政治受難人互助會與中國統一聯盟、新黨青年軍等團體於白色恐怖紀念碑前呼籲廢...
台灣地區政治受難人互助會與中國統一聯盟、新黨青年軍等團體於白色恐怖紀念碑前呼籲廢除「國安五法」。（photo by張元融／台灣醒報）
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民進黨修改國安五法帶來「新白色恐怖」！台灣地區政治受難人互助會15日於白色恐怖紀念碑前召開「抗議重返戒嚴，廢除國安五法」記者會，高喊「我要解嚴，不要國安法」，隨後由家屬推著輪椅帶12位政治受難者至總統府遞交廢除國安五法陳情書。總統府公關室收下陳情書後未並未回應。

多個政治團體參與

政治受難者12人、家屬數10人與世新社發所教授黃德北、愛國同心會、中國統一聯盟、新黨青年軍王炳忠等團體，均出席白色恐怖紀念碑前的記者會，首先為白色恐怖32週年默哀一分鐘，後由代表人宣讀新聞稿，並高呼「我要解嚴，不要國安法」、「我坐過牢，我將再度坐牢」等口號，步行前往總統府遞交呈情書。

新白色恐怖

台灣地區政治受難人互助會總會長林耀呈表示，根據新修改通過的國安法第2條之1，所有往來兩岸之間的台灣人民，如導演到中國拍片、藝人到中國演唱、台商到中國經商、學者到中國講學，甚至一般民眾到中國旅遊等，都可能因與中國的「組織」接觸，被民進黨政府認定觸法，處以7年以上徒刑。

「任何限縮兩岸和平發展的法令，都將因為危害台灣社會整體發展而被唾棄。」林燿呈認為，台灣的民主自由得來不易，兩岸和平發展的局面也得來不易；民主潮流不可逆，兩岸和平交流的潮流也不可逆。他還問，民進黨蓄意復辟白色恐怖，促轉會認同嗎？

新社發所教授黃德北、愛國同心會、中國統一聯盟、新黨青年軍王炳忠等團體均到場聲援。

歷史悲劇重演

曾因成大共產黨案入獄15年的吳榮元，以政治受難者代表身份表示，過去的白色恐怖是從中華民族內戰延續至台灣施行軍事戒嚴，為解放中國人民所造成的時代悲劇。蔡政府正主導新白色恐佈，台灣人民現在面臨的是一個「歷史選擇」，若是要繼續與中國對抗，為了台灣好，他寧可繼續坐牢。

今年81歲任職台灣地區政治受難人互助會顧問的黃英武，坐著輪椅受訪表示，當年後白色恐怖時代，他曾因參與地下組織「大眾幸福黨」，反抗國民黨，坐牢8年(1967-1976)。他說：「民進黨是美國在亞洲的代理人，蔡政府如今施行國安五法是『倒行逆施』。」

數名白色恐怖政治受難者與家屬，坐著輪椅於白色恐怖紀念碑前，呼籲廢除「國安五法」。（photo by張元融／台灣醒報）

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國安法白色恐怖民進黨
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