黨產會查佔國有地 國民黨花蓮縣黨部：不要無的放矢

2019-07-15 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



國民黨花蓮縣黨部否認佔國有地、遲繳租金。圖／報系資料照片 分享 facebook

日前行政院黨產會調查指出，國民黨花蓮縣黨部佔國有地至民國106年才繳租金。國民黨花蓮縣黨部今提出繳費單說明，花蓮縣黨部坐落土地，在未正式獲得縣府承租之前，每半年繳納10萬6千餘元，等於每年繳納21萬多元的「使用補償金」。

國民黨花蓮縣黨部表示，根據「花蓮縣縣有房地清查處理作業要點」規定，「在民國82年7月21日以前被占建房屋，能提出證明者，依花蓮縣縣有財產管理自治條例第38條規定，於追收五年之使用補償金後予以出租」，這並非獨厚國民黨，其他私人或機關若有類似情形也是同樣依法處理。

花蓮縣黨部質疑，黨產會的說法根本就是在誤導民眾，好像國民黨長期不法佔用國產，但事實上並非如此，黨產會刻意誤導並對媒體放話，動機實在啟人疑竇。

花蓮縣黨部指出，過去因時代背景與法令的變遷，使得多處黨產迄今產生爭議，例如，花蓮市舊市區的都市計畫在民國71年8月公布，當時的土地分區為「機關用地」，但花蓮縣黨部則是在66年就已興建完成。從繳納使用補償金到承租，雖是權宜的作法，但也都合乎法令規定，黨產會對花蓮縣黨部用地的質疑，恐怕要再深究其歷史背景。

而目前包括屏東縣、台南市、高雄縣等各縣市黨部均陸續標售或回歸國有，國民黨並沒有因為黨產會是違憲機關而抵抗黨產會的行政命令，花蓮縣黨部未來也同樣會依法解決相關爭議。