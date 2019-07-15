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占國有地爭議 國民黨花蓮縣黨部提繳費單說明

2019-07-15 17:54中央社 花蓮縣15日電

行政院黨產會指國民黨花蓮縣黨部占國有地至民國106年才繳租金，國民黨花蓮縣黨部今天提出繳費單說明，長年來每年繳納新台幣21萬多元的「使用補償金」。

行政院黨產會調查國民黨花蓮縣黨部不動產，查出縣黨部房屋坐落基地為花蓮縣有土地，國民黨過去長年霸占該國有地，66年興建縣黨部建物，70年補申請建照，遲至106年才與花蓮縣政府簽約繳納租金。

國民黨花蓮縣黨部表示，根據「花蓮縣縣有房地清查處理作業要點」規定，「在民國82年7月21日以前被占建房屋，能提出證明者，依花蓮縣縣有財產管理自治條例規定，於追收5年之使用補償金後予以出租」。這並非獨厚國民黨，其他私人或機關若有類似情形也是同樣依法處理。

國民黨花蓮縣黨部指出，過去因時代背景與法令的變遷，使得多處黨產至今產生爭議，例如花蓮市舊市區的都市計畫在71年8月公布，當時的土地分區為「機關用地」，而花蓮縣黨部則是在66年就已經興建完成。

從繳納使用補償金到承租，雖是權宜的作法，但也都合乎法令規定。黨產會對花蓮縣黨部用地的質疑，恐怕要再深究其歷史背景。而目前包括屏東縣、台南市、高雄縣等縣市黨部均陸續標售或回歸國有，花蓮縣黨部未來也同樣會依法解決相關爭議。

國民黨黨產補償金國有地
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