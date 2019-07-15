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國民黨台中立委提名推刺客 張顯耀、楊瓊瓔下周提名

2019-07-15 17:08聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨立委提名將推刺客，台中市立委第1選區（大甲清水）將徵召日前爭取高雄市立委第3選區（左營楠梓）提名失利的陸委會前副主委張顯耀出征。此外，目前台中市立委第3選區（后里神岡），則確定提名台中市副市長楊瓊瓔回鍋再戰。

此外，台中市立委第7選區（大里），則將提名台中廣播總經理莊子富參選。

黨務人士表示，台中市最後3席立委提名，可望於下周中常會完成。

黨務人士指出，張顯耀同意轉戰台中市立委第1選區立委，主要是因為妻子娘家在台中，黨中央也已協助與地方溝通。

張顯耀2020選舉2020選舉台中市立委國民黨
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