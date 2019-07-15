韓國瑜勝出 蔡正元：將是史上最「血腥」的大選

2019-07-15 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調勝出，將代表國民黨參加2020總統大選。國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書表示，這將是史上最「血腥」的大選

蔡正元表示，國民黨確定提名韓國瑜參選2020大選，與蔡英文對壘；以蔡英文對付賴清德的手段，韓國瑜要面對將是蔡英文鋪天蓋地的招式，每一招都會比對付賴清德更加「血腥」好幾倍。

蔡正元說，韓國瑜要有心理準備，迎戰一場史上規模最大、招式會最卑鄙，手段最「血腥」的大選。