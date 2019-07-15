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網傳洗錢防制偷跑 洗錢防制辦公室：非事實

2019-07-15 14:23聯合報 記者王聖藜╱即時報導

針對網路媒體報載洗錢防制捷報「偷跑」，行政院洗錢防制辦公室中午回應「與事實不符」，洗防辦官員說，洗防辦秉持專業立場、依評鑑報告於同日適時發布新聞，絕非APG未公布報告即「偷跑」，特此澄清。

洗防辦指出，APG對我國洗錢防制第三輪相互評鑑報告，已於2019年6月28日公布，由APG轉FATF全球網絡，並公布於APG網站會員區http://www.apgml.org，洗防辦秉持專業立場，依評鑑報告於同日適時發布新聞，絕非APG未公布報告就「偷跑」。

洗防辦說，先前所發布的新聞中，已説明該評鑑報告所示我國為最佳等級之一般追蹤成績，但仍須在8月間APG年會中，由各會員國採認後才正式通過，並無「搶功」情事，因此，在這段時間內，仍會努力強化與各會員國溝通，避免有負面訊息而影響大會的通過。

官員指出，台灣防制洗錢工作經過多年來的努力，好不容易得到APG評鑑報告的肯定，未來我們仍要面對一些挑戰，希望各界不分黨派丶公私機關丶團體等繼續給予支持與協力，讓8月份的APG年會中，為國家爭取最佳成績。

洗防辦呼籲說，希望各界勿訛傳負面訊息，更不要因而影響8月間APG大會對我國得來不易評鑑結果的採認。

圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影
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行政院洗錢防制法
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