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陳致中：韓國瑜應即辭市長，必須說明清楚中國政策

2019-07-15 12:44聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

民進黨籍高雄市議員、前總統陳水扁的兒子陳致中針對高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選中勝出之事表示，韓國瑜應立即辭去高雄市長職，做為總統參選人，韓國瑜必須說清楚中國政策。

陳致中表示，韓國瑜這半年來他忙著選總統、無心於市政已使市民成為另類的政治受災戶，諸如政見頻跳票、經濟未見好轉、登革熱疫情惡化等，再來正式參選只會讓此情況變本加厲，為了市政發展及市民福祉，真心奉勸韓國瑜「阿沙力」ㄧ點，放高雄ㄧ馬，切莫以一己之私出發，霸佔市府資源及舞台幫襯挹注其選務，應立即辭市長。

陳致中說，作為總統參選人，韓必須說明清楚中國政策；許多人懷疑韓處理兩岸事務的心態與能力，這無疑將成為韓挑戰總統大位的「阿奇里斯之腱」。

他表示，這場大選很清楚將是「台灣主體路線vs.中國代理人路線」，民進黨籍總統蔡英文的主張很清楚，拒絕ㄧ國兩制，絕不屈服中國，台灣是一個主權獨立的國家。

他籲「迷信韓式發大財、台灣安全、人民有錢的鄉親父老現在趕快醒過來還是來得及」，韓國瑜不僅無法讓大家發財，還會讓台灣變香港、變澳門、變圖博、變新疆，讓台灣人淪為維吾爾族悲慘無下限的地獄之境！

他說，許多高雄市民此刻悔恨去年1124把票投給韓國瑜，如果總統大選重蹈覆轍，那就是親手把國家送到北京牌絞肉機絞成碎片，永遠無法再回來了。

民進黨籍高雄市議員陳致中表示，韓國瑜應立即辭去高雄市長職，必須說明清楚中國政策。...
民進黨籍高雄市議員陳致中表示，韓國瑜應立即辭去高雄市長職，必須說明清楚中國政策。圖／聯合報資料照
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韓國瑜高雄市陳致中
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