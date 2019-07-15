藍綠總統參選人定位 第三勢力整合拼生存

2019-07-15 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



2020總統大選藍綠已就定位，民進黨由蔡英文爭取連任，國民黨由韓國瑜出征，接下來影響選舉的最後拼圖，就是看台北市長柯文哲是否參選。柯文哲的後續決定，也將決定整個選戰走向。

被稱史上最詭譎的總統大選，藍綠初選階段都殺到刀刀見骨，好不容易兩黨定出一尊，黨內分裂尚未修復，第三勢力接踵而至。以目前柯文哲頻頻動作看，參選機率很高，但柯文哲勢必先突破過去民調的基本盤，才有勝算。這一點，將會影響柯文哲的決定。

一旦柯文哲參選，蔡韓柯實力差距不大，綠藍白的策略，恐怕會以「固守基本盤」為主，以避免選戰後段遭到棄保。如此一來，蔡英文陣營勢必將柯文哲打成泛藍，猛攻兩岸一家親、雙城論壇友中立場，以固守綠營基本盤；至於韓國瑜和國民黨，則會將柯打成綠營，避免柯文哲來瓜分泛藍選票。

在此態勢下，誰能突圍而出，取決的關鍵就是「市場定位」。因為所謂的藍綠，某種程度在三角督的情況下已經被打亂，個人特質和「誰犯錯較少」反而可能成為關鍵。夾在藍綠之間的柯文哲，優勢與劣勢恰好都是「夾在藍綠之間」。

若2020柯文哲不選，選戰的戰場將會變成蔡英文與韓國瑜如何爭取柯文哲的白色選票。這和三角督的情況正好相反，由於柯文哲的支持者以年輕族群為主，首先誰能贏的年輕族群的心，誰就占了上風。另外，而在藍綠對決情況下，政策可能往中間移動，較極端的主張不易受到支持，因此，溫和、中間路線，反將成為主流。