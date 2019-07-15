新竹市議會國民黨團表態 全力支持韓國瑜參選總統

2019-07-15 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



國民黨總統民調初選今出爐，新竹市議會國民黨團在民調出爐之後，今天發表聲明表示，尊重民調結果，全力支持初選出線的總統候選人韓國瑜，並將盡全力輔選力拼2020拿回執政權、重返執政。