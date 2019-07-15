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【即時短評】從電影《寄生上流》看韓國瑜初選勝出

2019-07-15 12:37聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調中獲得壓倒性勝出，顯示「韓流」風潮雖然隨去年市長選舉後趨緩，但仍未消退。這股風潮改變了過去台灣的選舉政治模式，韓國瑜所掀起的貧富、南北差距問題，更引發對於現狀不滿民眾的吶喊。相較於過去派系、政黨動員由上而下的運作，漸漸變成庶民自發性藉由網路平台由下而上的發揮。

透過網路世界的普及，數位裝置的平台已經取代了原本一般民眾取得資訊的管道。因此過去造就了台北市長柯文哲，甚至更早的太陽花、洪仲丘運動，這些都不是透過任何組織政黨，不過一個臉書訊息就傳出去了。相較過去的政治運作掌握在少數的菁英分子跟既得利益者者的手上，這些由上而下的動員已經逐漸反轉。

韓國瑜崛起所反映的，是民眾對於貧富差距急速擴大已經到了忍無可忍的臨界點。如果柯文哲代表的是年輕選民對於藍綠惡鬥的厭惡，那韓國瑜就代表著傳統沉默的庶民力量對於現實生活的不滿，當社會問題嚴重到一個點就會引爆政治衝突，讓這股力量急速的串聯，希望能有一個人帶領他們扭轉現況、翻轉未來。

韓國瑜的人格特質有別於國民黨過去菁英、權貴的形象，對一般民眾來說，韓國瑜就像他們的鄰居、朋友，甚至是可以代表自己的「代理人」。韓國瑜使用的語言，他的思考模式，更貼近庶民百姓的頻率，韓國瑜不是念哈佛、耶魯的學生，更不是博士、教授，他就是後段班的土包子，但在台灣社會中，其實這是許多人民的縮影，韓國瑜就是他們的一份子，韓國瑜所經歷的挫折跟失敗如同他們人生的翻版，支持者對於韓國瑜的投射，期盼有一個領導者可做到疾民所疾苦民所苦，這次不是要換黨做做看，而是換人做做看。

此外，韓國瑜所引發的熱潮也反映了民進黨執政不利，不管是修法還是執政上，濫權蓋東廠的行為都讓台灣的民主越來越倒退，民生卻遲滯不前，引發了基層民眾不滿的燎原大火，一發不可收拾。

電影《寄生上流》中以黑色幽默拍攝出現實社會的貧富差距與底層人物的真實生活，更用「奇怪的味道」來形容貧窮之人，導致最後窮人反撲的悲劇發生。韓國瑜現象就是反映出社會階級生活的差距，他所帶起的庶民反撲，即便有再多草包的批評，都是未來不得不重視的重要力量。

韓國瑜柯文哲
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