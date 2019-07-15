董念台：韓國瑜能否搶大位？看明天後是否有未爆彈

2019-07-15 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



國民黨總統初選民調今天出爐，討債名人董念台今天在臉書問，「這是韓國瑜人生最高點，那明天以後？」董表示，韓是否能夠搶得總統大位？就看韓的「明天以後」會不會出現一連串的「未爆彈」。

董提到，空殼國民黨一再的玩卑鄙，韓還是如其所願的得到了總統大選的門票，可想而知，此次大選必會熱鬧極了。若再加上韓家軍在初選之時的囂張跋扈，以及政治郎中周錫瑋、孫大千等人之無恥之招術，想必讓韓和李這種天生之「戲精」，會演的更辛苦了。

至於民進黨，董說，民進黨已從「加護病房」剛走出來，可能還可以打打仗，再加上國家資源在手，以及地方諸候個個都是身經百戰，應該是可以搶走不少選票！另外柯文哲又尚未「拔刀」走入戰場，又有自己的基本盤，若也要進場玩一玩，也是可以弄走不少票吧。

董表示，韓國瑜、與妻子李佳芬都做過民意代表，也曾在媒體待過，練出了一套政治「江湖功夫」。且又能抓的到社會脈動，所以只要一個「點」，他們就可以變成了一個美好的故事。加以他們天生就是「戲精」，知道群眾喜歡看什麼？想聽什麼？更是知道如何避開「對己不利」的事項，只要有「被動、尊重、交給法律」這個絕活，就可以無往不利了。

董提到，韓國瑜演個「照片勤奮」的市長，李佳芬就演個「被害」的苦主，必要時再掉掉眼淚及放個幾槍，讓大家也會莫名的因仇富而同情了。若再加上「韓冰」討喜的配合演出，有些時侯也是會加了不少分，或減少了扣分。

董表示，最讓韓擔憂的是郭台銘，在初選時期慘遭無數謗言謗語的傷害。且其對政治的熟悉度，也較慢進入狀況。尤其誤判國民黨是一個「光明磊落」的大黨，以至於一再吃暗虧被汙辱。董提到，所幸，郭也在初選之時學到了不少，若郭執意進場賭一把，定有機會玩的不亦樂乎。