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韓國瑜初選勝出 卓榮泰：怎備戰先看國民黨如何善後

2019-07-15 12:17聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨主席卓榮泰表示，這次國民黨初選是一場「勢不均、力不敵」的民調，「我的備戰要...
民進黨主席卓榮泰表示，這次國民黨初選是一場「勢不均、力不敵」的民調，「我的備戰要看國民黨怎麼善後」。卓也提到，任何候選人都不能成為台灣的威脅，民進黨抱著必勝、一定要勝的決心。記者／林麗玉攝影
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國民黨總統初選結果出爐，由高雄市長韓國瑜代表國民黨爭取2020大位。民進黨主席卓榮泰表示，這次國民黨初選是一場「勢不均、力不敵」的民調，大家對結果好像都已了然於心。至於民進黨怎備戰？卓表示，「我的備戰要看國民黨怎麼善後」。

卓提到，未來選舉，民進黨會集合過去選戰經驗，新世代新戰力，再與社會對話大團結，形成保衛台灣最大公約數、安全係數的大聯盟。卓也提到，任何候選人都不能成為台灣的威脅，民進黨抱著必勝、一定要勝的決心。

卓表示，這次國民黨初選的預測很準確，他還是誠心祝福國民黨進入內部整合，唯有每個政黨內部朝向成熟、安定，才能讓台灣人民看到希望。

卓提到，民進黨選出最強候選人後、也希望國民黨選出最理想候選人，唯有民進黨、國民黨強，選出的候選人才會是台灣最強，才能保衛台灣，民進黨也一定會努力讓蔡英文總統連任。

卓也提到，國民黨任何候選人出線，對民進黨都是極大挑戰，尤其國民黨是百年政黨，綿密組織等在過去都是最強大，未來選舉，民進黨會集合過去的選戰經驗，加上新世代的新戰力，再與社會對話大團結，形成保衛台灣最大公約數、安全係數的大聯盟。卓也說，任何違反這前提、基本立場的任何候選人、任何人都不能是台灣的威脅，民進黨抱著必勝、一定要勝的決心。

2020選舉民進黨卓榮泰韓國瑜
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