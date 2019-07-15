入民進黨接任副秘 林飛帆：打贏2020 促世代對話順暢

2019-07-15 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



太陽花學運領袖林飛帆今天接任民進黨副秘書長，並已完成入黨程序。林飛帆表示，加入民進黨的首要任務，就是打贏2020選戰，林表示，他會與大家一起守住本土政權，防止親北京勢力取得執政地位，另外未來，他也會促成台灣傳統基層與青年世代的對話，讓其更加順暢。

民進黨中央今天由黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉宣布新人事，由林飛帆接任副秘書長；長期在政府民間從事政策對話的呂家華負責政策對話小組工作。羅文嘉表示，八月一號開始，黨也會配合選戰模式，發布另一波新人事，延攬更多優秀的年輕世代加入民進黨。

羅提到，民進黨的相關工作八月展開，並讓民進黨實現幸福三箭，第一箭是年輕實現夢想的民進黨，第二箭是讓基層看見希望，第三箭則是讓家庭經營者降低負擔，羅表示，民進黨的幸福三箭也會是未來半年，黨要努力及著力的地方。

例外，對於過去林飛帆曾多次批評民進黨，現在卻入黨出任副秘，林表示，「若對這政黨只有批評，今天就不需要來到這裡，若對這政黨一切毫無批評，全盤接受，這個黨今天也不會需要我來到這裡」。

林提到，政黨政治應更健康，政黨競爭也是常態，此時此刻，他不僅要面對2020選戰，還有下一個四年，民進黨如何回應社會期待，將基礎工程做得更好，他希望他是這個政黨往下一個階段的養分。至於與時代力量的競爭或合作？林表示，真正重點不會在選舉，而是政策如何合作，包括先前的婚姻平權法案等，他會盡力促成相關改革工程的完成。