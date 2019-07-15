即刻展開黨內整合 韓國瑜12時半拜會朱立倫

2019-07-15 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統初選民調由高雄市長韓國瑜大勝出線，為加速黨內整合，韓國瑜確定將於稍後12時半，親自前往新北市前市長朱立倫辦公室爭取支持。據了解，韓陣營目前也在與鴻海創辦人郭台銘陣營聯繫拜會時間，但還未確定。