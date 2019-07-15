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【重磅快評】韓國瑜初選勝出後的第一堂課與三道作業

韓國瑜代表國民黨拚大選！看6家媒體民調「韓蔡柯」比較

朱立倫：坦然接受初選結果 願作藍軍黏著劑

2019-07-15 11:28聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨今天公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.80％的支持率勝出，其他參選人郭台銘為27.73％，朱立倫17.90％，周錫瑋6.02％，張亞中3.54％。新北市前市長朱立倫發布聲明表示，「我坦然接受初選的結果」，他衷心祝賀韓國瑜，代表國民黨征戰2020總統大選。他不會忘記我的初衷，一定繼續為台灣的未來努力，強調自己會「再度崛起」。

朱立倫聲明全文：

各位朋友好，

首先，我衷心祝賀韓國瑜市長，代表國民黨征戰2020總統大選。我坦然接受初選的結果。

此刻，當然失落，但是挫折，只會讓我更堅強。

我要向支持朱立倫的朋友道歉：對不起！你們不求回報，情義相挺，我卻讓你們失望了。

我也要向沒有支持朱立倫的朋友說：你們給我的批評指教，讓朱立倫能成為一個更好的人。

我不會喪氣、不會氣餒、也不會忘記我的初衷，我一定繼續為台灣的未來努力。

朱立倫從去年十二月開始到現在，這七個月內，行腳台灣各鄉鎮，請教各個領域的專家，結合我的財經專業。20年的經驗，點點滴滴都成了我的理念依循與政策養分。

我不斷地提出政見，堅持用對的方法、做對的事情，讓台灣更好，讓下一代更好。因為我們要喚起的，不只是藍營民眾的心，我們更要喚醒所有台灣人民的心。

初選已經結束了，韓國瑜市長出線，我再一次誠摯的恭喜他。

但我們要記住：國民黨還沒有贏，台灣也還沒有贏。

未來的路程，會更艱辛、更險惡。

國民黨除了要更團結、更努力以外，我們一定要好好思考：

未來，我們能給下一代什麼？能給台灣什麼？

台灣內部各種撕裂，將台灣變成南北的、統獨的、貧富的、階級的、世代對立的。我們有責任跟義務，還給大家一個團結的台灣。

台灣情勢十分險峻，經濟衰退、兩岸關係不穩定、外交孤立。我們有責任義務，讓下一代能在台灣安身立命，給大家一個安心的台灣。

我提出：「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」，並不只是一個口號，而是我真的相信，這個就是台灣最需要的答案。

「穩定、中道、理性、務實」是朱立倫堅持的路線。

也是國民黨要贏、台灣要贏的唯一路線。

明天開始，我們還有很多事要努力。

青年朋友們：我們要協助他們鬆綁很多新創法規、要有至少四分之一的青年政務官。

不孕夫妻們：我們要給他們人工生殖補助。

高齡女性們：我們要給他們凍卵補助。

國軍弟兄們：我們要給他們更好的教育投資。

更重要的是，政府要公平正義地照顧小孩和長輩。

新北的經驗，桃園的經驗，都可以成為台灣經驗。

藍軍大智庫，我們要共同實現。

過去，我強調要做郭韓最大公約數

未來，我願意做藍軍最強的黏著劑

最後，

我要向支持朱立倫的朋友致謝：謝謝你們！謝謝！

我永遠不會忘記我們的每一次相遇，每一句話，每一個眼神，但是我希望看到大家，是為這片土地付出汗水，而不是流下淚水。

我說過：「成功不必在我，但成功一定有我」。我願不計個人榮辱，但求團結打拼台灣前途。

謝謝台灣人民對朱立倫的厚愛，讓我有幸在這塊土地上，替大家服務。

最後，我想和大家分享英國首相邱吉爾的幾句話：

「成功不是結局，失敗也非末日，最重要的是要有堅持面對的勇氣。」

我一路走來，堅持理想，做自己。

「奮戰到底的我們，會再度崛起！」

謝謝大家。

新北市前市長朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供
新北市前市長朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供
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