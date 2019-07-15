學運世代入體制 曾柏瑜：為何社會卻還沒變好？

2019-07-15 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



太陽花學運領袖林飛帆即將接任民進黨副秘書長，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜說，所謂的學運世代大半都進入體制了，為什麼這個社會卻還沒有變得更好呢？圖／翻攝曾柏瑜臉書 分享 facebook 太陽花學運領袖林飛帆即將接任民進黨副秘書長，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜說，對於昔日的戰友，她只有最深的祝福，但回頭一望，所謂的學運世代大半都進入體制了，為什麼這個社會卻還沒有變得更好呢？

曾柏瑜今在臉書發文指出，2014年太陽花運動後，她下定決心參政至今，台灣政治情勢幾乎是瞬息萬變，挾帶著整個年輕世代期待的柯文哲選上了、蔡英文執政了，國民黨大敗了，然後呢？

曾柏瑜說，2018年的大選過後，保守勢力全面反撲，台灣社會從2014年匯聚而成的能量一潰而散，許多人開始指責進步勢力是在扯後腿，要接地氣就不談同婚，另方面大肆訕笑「韓粉」而造成更多對立，社會更加斷裂。

時代力量立委洪慈庸日前也發文提到，「我們的時代已經來臨，但力量卻還遠遠不足。成長的難關在前，我們都得誠實地面對彼此，好好地溝通找出台灣的下一步。」

曾柏瑜說，她非常認同這段話，生活就是政治，但改變社會從來不只是政治的事，社會要變好也不是誰加入民進黨，或是哪個政治人物的下一步就能促成。

曾柏瑜指出，2020年的大選或是更遠的未來，個人榮辱、成敗、齟齬都只是一時，應該思考這世代要帶領台灣到哪裡，期許都學會溝通，跟自己、家人、社會達成共識，一起找出台灣的下一步。