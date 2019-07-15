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回擊馬英九批評 蔡總統：令人費解

2019-07-15 05:18聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨日前在立法院臨時會再修公投法，前總統馬英九前天藉此批評民進黨把公投關進鐵籠，封蔡英文總統叫「蔡殺頭」，更認為蔡總統自封民主捍衛者「很噁心」。蔡總統對此表示，「當年他說一個總統應該要做的事情，他都沒做」，現在的總統一件件來解決，「怎麼會有他現在這樣的評價」，這個也是令人費解。

蔡總統在當地時間15日踏上聖克里斯多福及尼維斯的尼維斯島，並在參觀美國憲法起草人之一的漢米爾頓故居後，接受隨行媒體的堵訪。

對於媒體詢問馬英九近來對蔡總統及民進黨有不少指教，蔡總統表示，「這個前總統近來是不是火氣大了一點？」

蔡總統說，馬前總統有一個長久以來的紀錄，是對於公投或是總統直選，都是採取非常保守態度。當年馬英九是反對總統直選，對公投更是持保守態度。尤其是在馬英九主政時，很多公投進行都因為受到他的阻礙無法進行。

蔡總統表示，到了民進黨執政，反而讓公投更能夠進行，不受所謂的審查小組審查，才真正的落實了公投，也因為是這樣，所以公投案非常的多。這一次的修法是預期將來案件非常多，希望比較有次序的進行這些公投，讓這些公投議題可以有更多時間和空間來討論，才能真正落實公投，我們做的其實是在強化台灣的民主。

蔡總統說，她現在做的很多事情，也是當年馬說應該要做的，馬說要黨產歸零，但他做完總統後也沒歸零，說要做轉型正義也沒做徹底、歷史真相也沒有釐清，馬還說要做年金改革，他也沒做年金改革，所以，「當年他說一個總統應該要做的事情，他都沒做」，現在的總統一件件來解決，「怎麼會有他現在這樣的評價，這個也是令人費解。」

公投民進黨馬英九

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