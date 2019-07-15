馬英九：民進黨因反民主而獨大

前總統馬英九昨出席「台灣與民主的距離」研討會。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

前總統馬英九昨在「台灣與民主的距離」研討會中，批評蔡英文總統執政三年，修惡公投法、轉型正義轉向威權復辟等等作為，已使台灣民主政治危如累卵，蔡總統說「我們會因為民主而偉大」，實際上是「民進黨因反民主而獨大」。

府：馬英九以為大家都失憶了嗎？

總統府發言人丁允恭則反批「馬英九以為大家都失憶了嗎？」表示，馬曾打壓公投、反對人民直選總統，如今馬卻拿著公投作文章，是歷史莫大諷刺。

研討會是由馬英九基金會與長風文教基金會共同舉辦，馬英九列舉轉型正義等五項理由，指民進黨因反民主而獨大，中華民國在民進黨統治下，似乎變成一個極權國家。

馬英九指出，在黨產會清算下，國民黨的資產幾乎全部被凍結或扣押，反對黨的財務，居然被控制在執政黨手中，舉世罕見；更可議的是，黨產會實際在行使檢察官加上法官的職權，嚴重逾越憲法體制，「轉型正義」成了威權復辟。

馬英九表示，民進黨前立委蔡同榮一生推動公投，人稱「蔡公投」，如今蔡英文卻封殺公投，成了「蔡殺頭（投）」；蔡總統到美國哥倫比亞大學演講談台灣民主，「憑良心講，我聽了之後覺得惡心」，她把公投關進鐵籠，好意思在國外說自己是民主捍衛者？

馬英九說，在蔡總統執政下，黨產會、促轉會、中選會、教育部已「東廠化」，淪為政治打手；陸委會出言恫嚇政黨可能面臨解散。不只行政部門，民進黨還把黑手也伸進司法、監察、考試部門。

近來又以「國家安全」為名，強行通過修正「國安五法」，加重刑責超過戒嚴時期，以政治操作箝制言論自由與人權。即使與論撻伐，蔡總統仍不為所動，還宣示下會期要完成所謂「中共代理人」的修法，這種麥卡錫主義復辟的「綠色恐怖」令人毛骨悚然。

丁允恭指出，這次公投法的修正訂定固定的公投日期，是促進公投得以順利穩定進行，也讓社會能更聚焦在公投議題，充分溝通討論，反而有助實質落實人民公投權利。

丁允恭表示，真正搞過戒嚴的國民黨、在戒嚴體制下作為扈從者的馬英九，卻拿戒嚴來抹黑，這是對歷史的反諷。