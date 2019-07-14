林飛帆當民進黨副祕書長 洪慈庸：家人吵架勿離家出走

2019-07-14 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立委洪慈庸今晚在臉書發文，針對林飛帆明天要當民進黨副祕書長，洪說祝福，也有些感慨。

洪慈庸在臉書說，得知林飛帆選擇加入民進黨，她個人祝福，但站在時力的立場，「我們得承認，一直和時力親近友好的太陽花領袖加入民進黨，是一個具有指標意義的抉擇。為什麼許多年輕夥伴們紛紛選擇了民進黨，而不是選擇加入時代力量？」

「這4年來大家這麼辛苦，到底是為了什麼？」洪慈庸說今天一直問自己這問題。

洪說，時代力量的初衷，無非是要撐起新世代參政的空間，讓台灣多一個年輕的本土政黨。在2016年、2018年有了初步進展，但她卻越來越擔心，我們正在逃避時力路線的討論、迴避經營基層的挑戰，但逃避沒有讓大家找到方向，只是讓夥伴們更加困惑，開始游移。

洪說，前陣子從媒體上看到黃國昌的消息，他說：「如果時力決定當小綠，將義無反顧離開。」這個說法她無法理解。她不認為和民進黨合作，就要幫自己貼上小綠標籤。如果只是要一個位置，大家當初也不必選這條困難的路。

她說已經好一陣子沒有和黃國昌好好談談，希望黃可以跟黨內夥伴好好對話。當了媽媽之後，她也更深刻理解到時代力量是家，家人會吵架，但不該吵架了就揚言離家出走。