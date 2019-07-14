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林飛帆任黨職 王丹：民進黨大人若拿他當花瓶將是雙輸

2019-07-14 21:08聯合報 記者黃國樑╱即時報導

林飛帆。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
林飛帆。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
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太陽花運動領袖林飛帆確定接任民進黨副秘書長，大陸流亡民運人士王丹在臉書上說，終於，林飛帆接下了民進黨副秘書長的工作。首先要恭喜民進黨。延攬林飛帆入黨，對民進黨當然是加分。從羅文嘉到林飛帆，外界可以看到民進黨自我改造的用心。

他說，其次，他個人支持飛帆的決定。他跟很多人一樣，認為經過兩次執政的民進黨，確實有種種令人失望和不滿的地方。但是他也認為，如果你真的對民進黨不滿，最好的辦法不是去毀滅它，去削弱它，而是加入進去，改造它。尤其是在各種民粹主義，反智力量和中共的代理勢力結盟在一起，嚴重威脅台灣的民主的今天，台灣需要的是團結，而不是分裂。至少，一定要先過了明年選舉這一關。因為這一仗，比什麼都重要。

他表示，第三，他不會對林飛帆說「恭喜」，因為他知道，林做這個決定，承受了很大的壓力。那麼多的酸言酸語，那麼多昔日戰友的反對和沈默，都是可以預期的。但，這就是他欣賞林飛帆的原因。林飛帆知道自己在做什麼，並且願意為此承擔代價。台灣，實在太需要這樣的政治工作者了。如果大家都自命清高，都不沾鍋，都躲避麻煩，都瞻前顧後，坦率講，他看不到台灣的未來。所以，那些酸言酸語的人，請你們閉嘴。

最後，王丹表示，他要呼籲民進黨的大人們：既然你們邀請飛帆加入，就請一定要給他真正的權力，讓他可以有發揮的空間。要不然，外界都會認為你們就是利用林飛帆，拿他當花瓶。如果是這樣，飛帆和你們，就是雙輸。民進黨一定要改造。而改造，就請讓年輕一代當家做主開始。

民進黨林飛帆王丹
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