兩岸學者激辯 民主研討會遭踢館

2019-07-14 21:00 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



政大政治系名譽教授劉義周14日於「台灣與民主的距離研討會」指出，選舉需防止的爭議，包含舞弊、制度不全、外力干預等；東華大學法律學系教授石世豪則表示，我國民主應正視獨立機關的運作，兼顧法治與分權制衡原則。此項會議在提問時一度遭北京清華大學某教授踢館認為，台灣不適合發展民主。

劉義周：選務規劃問題

會中學者們以各獨立機關為題，檢討近年民主制度的缺失。政大政治系名譽教授劉義周會中指出，過去一年許多國家辦理全國性選舉，有的和平落幕（如：澳洲、南非、印度），有的則引發程度不同的爭議（如：印尼、土耳其、奈及利亞等）。顯示成熟的民主社會選舉比較和平，選舉與民主息息相關。

劉義周分析，其中的爭議包含選舉舞弊、制度不全、外力干預等，使選舉結果缺乏公信力。他認為，高品質的選舉才是民主的保證，而高品質的選舉要有三大要件：專業的選務人員、中立的主事者、有無外來的干預。過去20年來台灣一直是亞洲選舉的模範生，但直到最近一次選舉才出現選務規劃錯誤。

劉義周進一步說明，由於公投案超過10件，中選會事前模擬每位選民投票需2分10秒，因此投開票所設2個圈票處，但結果來看應設4個才能消化投票需求。另外他認為，中選會主委也是選舉的重要關鍵人物。他形容，中選會主委最好像空氣一樣，是保命條件但感覺不到它的存在，才能確保選務的正當性。

石世豪：執政改革走偏鋒

石世豪會中以獨立機關NCC為例指出，應兼顧法治與分權制衡原則，他建議，合議制成員選對人，再給予適度資源及施展空間，建議二為捨棄獨立機關組織，回歸層級式行政體制，將通訊傳播導入市場競爭責任質疑，他質疑，號稱進步改革的全面執政團隊，捨長期制度的改革正道不取，改走短線政治操作偏鋒。

司法與民主的距離有多遠？輔大法律系兼任助理教授張永宏指出，近年我國高唱司改，但民主是否能決定司法走向？針對民主時代，我國司法體系應有方向，他建議，應提高裁判正確率、避免判決歧異、避免冤罪；其次，應懲戒不良司法人員；再者，應避免迎合社會輿論或政治風向的違法判決。

選舉引區塊鏈技術

會後提問時，北京清華大學某教授表示，今年剛到台科大當訪問學者，他認為，台灣和韓國一樣緊鄰強大軍事壓力，是最不應該搞民主的地方，最好的自保方式是獨裁或軍事管制，同時他也建議，若台灣要進行選舉，應引進區塊鏈技術。

該名教授提到，台灣區塊鏈新創公司「ioeX」，今年成功踏入韓國市場，與南韓最大在野黨「自由韓國黨」進行跨國合作，用於民調與選舉，相當值得台灣選舉制度借鏡，利用科技達到選舉共識。

石世豪回應說，他認同區塊鏈與民主連結的新穎想法，不過針對該教授指台灣不適合發展民主制度，他認為，民主制度的優勢是當政策走向錯誤時，可定期全盤檢驗，連獨立機關也是檢測範圍。

民間版電子連署可行

負數票協會理事長張天鷞也提問，電子連署為何歷經多次選舉仍無法完成？若由民間自辦電子連署是否可行？對此，曾任中選會主委的劉義周表示，106年中選會曾委託中華電信辦理電子連署系統，納入罷免案、公投、總統選舉，只差系統測試，因未編列測試預算而擱置。他認為，技術上可行，未來政策應可安排。

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