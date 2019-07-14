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要林飛帆挺住！ 羅文嘉：在民進黨最艱苦時加入

2019-07-14 18:59聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨秘書長羅文嘉。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
民進黨秘書長羅文嘉。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
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太陽花學運領袖林飛帆確定接任民進黨副秘書長，民進黨秘書長羅文嘉被視為牽線的最大功臣。羅文嘉今天表示，今年一月十五日，他發了則訊息給還在英國念書的林飛帆，約好林回台後找時間聊，這一聊就聊了半年，直到上周林終於答應到黨部幫忙。

羅文嘉說，其實二月底，林已經明確婉拒他的提議，他願意為明年選舉貢獻一己之力，但加入民進黨就有些困難了。他知道對很多人來說，要加入此時的民進黨會有很多猶豫，但是他常會用自身的經歷與對台灣未來的研判，鼓舞大家。只是林飛帆這一世代和他這一世代仍有很大不同。

羅文嘉說，1986年民進黨成立時，他大學二年級，退伍後加入民進黨，之後江湖夜雨、四處征戰，與這個政黨關係可說是榮辱與共，即便十年前退隱江湖，別人辨識我的身份，仍舊是綠色的民進黨人。太陽花世代念書期間，民進黨早已不是當年反抗獨裁的理念型政黨，經過兩次輪替執政後的民進黨，一方面政治席次擴張，一方面黨內權力組成也大有不同，簡單說就是一個世俗化政黨。

羅文嘉說，一個世俗化的政黨，面對權力鞏固與理念堅持間的拉扯，當然無法跟運動型政黨比較，必須考慮世俗政治的得失衡量，這種拉拔常常讓以理念至上的參與者難以適從，到底是失去理想、向現實低頭？還是暫時妥協、以退為進？但是在實務政治上，社會的進步，確實不是靠直線全速前進，提出問題是一回事，解決問題又是一回事，高唱理想主旋律動人，動手解決改善問題磨人。他很佩服在理想道路上踽踽獨行的人，也佩服在現實染缸裡不放棄的人。前者不向權力低頭，像高舉一盞微弱明燈的人，希望留給混濁社會一點指引或牽制。後者則像化糞池裡的某種微生菌，努力讓坑裡的惡臭或病菌損害降低，經過分解沈澱程序，讓外排的水能夠好些。

羅文嘉說，獨行者寂寞，微生菌庸碌，社會同時需要這兩種角色。他很清楚自己選擇扮演的角色，所以沒有什麼怨言。人在深坑裡、心在高山上，是他自處的哲學，有時候拚命說服大家爬上高山，遠離塵囂，但現實上不可能所有人，都一天到晚待在青山裡，否則一堆世俗生活雜事誰來處理。人類社會不可能沒有政治，就只好讓政治不要那麼不堪。

羅文嘉也說，林飛帆願意在民進黨最艱苦時候加入，拒絕了很多更好條件的邀約，也放棄了待在高貴不惹塵埃的位置，「我要說的不是恭喜，而是挺住！」

民進黨羅文嘉林飛帆
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