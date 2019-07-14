反中讓民主退步 馬英九批：威權復辟

2019-07-14 18:08 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「蔡同榮是蔡公投，蔡執政卻成蔡殺頭。」正當總統蔡英文出訪友邦之際，前總統馬英九出席「我們與民主的距離研討會」，罕見以「殺頭」嚴厲字句，譴責蔡政府的轉型正義政策。他以公投法修法、不當黨產處理條例、促轉條例及卡管案為例，批評蔡總統口頭上以台灣民主為傲，實際施政卻步步打壓民主。

馬：公投踐踏民意

馬英九表示，蔡總統支持香港的「反送中」抗爭，但修惡公投法、刁難特定公投案同樣是剝奪人民的自由權利，批評蔡「比港府更惡劣，令人不齒。」他提到，「以核養綠」公投案獲568萬票贊成，蔡政府無視多數民意、踐踏公投結果。

馬英九認為，轉型正義轉向威權復辟，不當黨產與促轉條例、設立不當黨產與轉型正義委員會，蔡政府稱之為獨立機關，機關作為卻有違憲之嫌，像是黨產會未經法院認可，並以有罪推定、溯及既往等違反法治國原則，凍結、沒收、拍賣國民黨黨產，黨產會逕自行使檢察官與法官職權。

學者：個案立法違憲

「我國只要涉及中國有關議題，民主法治就可以讓步？」政大法律系副教授廖元豪質疑，近年政府只要遇到中國、中共因素，民主憲政就轉彎。他認為，轉型正義的論述與傳統的法學理論有很大差異，他呼籲，民主政治要對民主有信心，相信原本的憲政主義可以捍衛我們的民主。

東吳大學法律研究所兼任教授李念祖，以個案立法為主題，他開場即表示，談這個主題很悲哀，因為避免個案立法是民主法治的ABC，更是多國的憲政習慣 ，他提到，所謂的個案立法就是法案中是否提及特定人士，他以德國基本法與美國憲法為例，美國個案立法即違憲，然而我國卻出現個案立法。

李念祖舉《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》為例，他首先質疑法案中的政黨定義，是指民國76年以前，他強調，通常法規定是以後，且該法鎖定特定對象：附隨組織有財產，他強調，政府作為看起來違法，實質上更是違憲，正是我國民主倒退的原因。

法界籲和解共生

執政黨的轉型正義是正義還是黨同伐異？律師葉慶元指出，轉型正義在台灣，從李登輝總統時期便開始進行，例如228事件處理及補償條例，設立基金會、賠償。前總統陳水扁進一步追查黨產，將228從補償改成賠償、出版相關報告、頒發恢復名譽證書等，馬前總統代表政府向228和白色恐怖受難者道歉。

葉慶元指出，政府一棒接一棒進行轉型正義，但蔡政府將處理不當黨產升級為轉型正義的首要，最大問題是針對個案立法、否定時效制度等。他以南非的轉型正義模式為例，轉型正義應以和解共生為主軸，並引用屠圖樞機主教的名言表示：「沒有寬恕就沒有未來」，政黨互相鬥爭將害國家無法往前走。

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