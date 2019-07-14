挺免廢曙光祭 柯文哲「披」二手再製背心

2019-07-14 18:10 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「免廢攤位、免費開唱！」台北市文化局與創意無極限協會於13、14日舉辦「曙光祭–免廢收聽」音樂節，第2天一早台北市長柯文哲身披「回收牛仔褲再製背心」上台指出，北市府「禁一次性餐具」等政策與「免廢」不謀而合，盼透過音樂節讓民眾更理解3R概念：再利用、再減量、再回收。

免廢3R精神

柯文哲指出，他提出「公家機關禁用一次性及美耐皿餐具」、「落實外帶禁用塑膠吸管」等重要環保政策，即為環保永續「3R精神」：再利用(Re-use)、再減量(Reduce)、再回收(Recycle)，與曙光祭「不廢物生活工作坊」將醜水果、即期食品製成外燴點心、將回收丹寧褲與廢棄皮料再製成可用衣物等活動概念吻合。

「我的理想是家徒四壁。」柯文哲解釋再減量概念：家裡的東西其實不必堆積過多，必要的再買就好。尤其他已達不會貪心的年紀，不會因為商品打折就瘋狂購物，買了一堆無用之物；所以他建議：「有用再買，無用不要買，促銷打折都不要理它。」

「雖然我覺得這件背心不保暖，只有裝飾用途，但它代表的就是再回收精神。」柯文哲身披的牛仔背心是以廢棄牛仔褲作為原料，由Story Wear工作室選料、設計、裁縫再製而成。他說，透過回收衣物，將廢棄衣物重新改裝，就能用做其他用途。

免費音樂推免廢

「當曙光發生的時候，期望具有向光性的人們能一起加入。」蘇打綠團長阿福認為，有型的物質與無型的創意都不應被浪費，希望曙光祭能更深層地與市民溝通「零廢棄」概念：因為珍惜當下的擁有，就能看見未來的曙光。他也稱讚柯市長，除了孵化音樂人，也打造「永續宜居城市」。

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