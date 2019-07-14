曾稱台女不化妝上街嚇人 柯文哲今又險失言

2019-07-14 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天下午出席推廣醫美線雕技術發展的「金線獎」頒獎典禮，還和國家生技醫療產業策進會會長、行政院前院長張善政（中）同台合影，但兩人較少互動。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今天下午出席推廣醫美線雕技術發展的「金線獎」頒獎典禮，還和國家生技醫療產業策進會會長、行政院前院長張善政同台合影；不過兩人僅透過上台致詞時寒暄，台下少互動，柯在位子上也顧著看資料；而曾稱台灣女性不化妝就出門上街嚇人的柯，在致詞時談到「美學」則又差點失言，趕緊煞車自律，合影後則立刻趕往下個行程。

柯文哲致詞時說，主辦比賽的晶鑽生醫公司累積10多年線雕臨床經驗，過程中了解市場，知道要進一步發展，要提升技術與材料，最後研發出新材料，但也要有好醫師才能發展；金線獎比賽有助提升台灣線雕技術；從醫療拉抬產業技術發展的方向是對的。

柯文哲表示，台灣最強的是資通訊產業，股票占4成，另一個有機會做很好的應該是生醫產業；以台北為例，扣除資通訊產業後，另外有機會的是生技產業；但要如何拉抬？他後來發現，可以像復健時一樣「好手拉壞手」；例如發展跟臨床治療或資通訊有關的生物科技，藉此拉動整個生技產業。

柯文哲也提到，台北是越來越國際化的城市，對於美學的要求也會逐漸提高，不僅建築，也會在每個人身上；「以前是有吃飽就好，現在吃得比較好，而以前是...嘖，反正就是這樣出門，現在出門的要求會高一點，這個不能再亂講，亂講會失言」；柯此言一出也引起哄堂大笑。

張善政致詞則說，過去政府注意力完全沒放在醫美上面，但醫美因市場驅動力，自己跑得非常好；柯剛提到資通產業發達，但這麼多年品牌卻沒多少，多為OEM；以蘋果為例，手機賣出的利益絕大部分都在蘋果身上，台灣OEM只分到很少的部分，但即便如此，資通訊仍撐起股票4成多，很不容易，若品牌打成功，可有更高的獲利。